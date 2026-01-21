L'ONU Censure Toute Critique de son Programme Climatique après qu'un Lanceur d'Alerte en ait dénoncé la Fraude

Robert Williams – Le 20 janvier 2026





L'ONU étouffe les critiques de toutes les personnes qui dénoncent l'actuelle désinformation climatique. Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30), qui s'est tenue au Brésil en novembre 2025, plusieurs États ont approuvé la « Déclaration de l'ONU sur l'intégrité de l'information sur les changements climatiques, une initiative pour reconnaitre et combattre la montée de la désinformation climatique dans les médias et la politique ».

La déclaration de l'ONU engage les signataires à « lutter contre la désinformation » climatique.

« À l'ère de la désinformation, les obscurantistes rejettent non seulement les preuves scientifiques, mais aussi les progrès du multilatéralisme », a déclaré le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva lors de son discours d'ouverture. « Ils contrôlent les algorithmes, sèment la haine et répandent la peur. Ils s'attaquent aux institutions, à la science et aux universités. Il est temps de vaincre une fois de plus les négationnistes. »

Vous saisissez ? Ceux qui ne partagent pas les positions de l'ONU et du Forum économique mondial sur le changement climatique, quelles que soient leurs compétences scientifiques, sont des « climatosceptiques » qui doivent être « vaincus ».

La déclaration a déjà été approuvée par 13 pays : l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Chili, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède, l'Uruguay et les Pays-Bas.

Bjorn Lomborg, président du Consensus de Copenhague et chercheur invité à l'Institut Hoover de l'Université de Stanford, a écrit en mars 2025 à propos de l'initiative présentée à la COP30 :

« Les Nations Unies tentent de contrôler tout ce que les gens peuvent entendre, lire et penser au sujet du changement climatique. Cette tentative se produit au moment même où des réseaux sociaux comme Meta reviennent sur leur politique de « vérification des faits » (fact checking), lesquelles ont abouti - Meta le reconnaît aujourd'hui - à une censure sur toutes les questions liées au changement climatique. »

« L'idée que les contribuables dépensent des centaines de milliards de dollars pour des politiques climatiques inefficaces mérite assurément d'être débattue. »

« L'ONU n'a pas à étouffer ce débat. »

« Si l'ONU et les autres organisations multilatérales veulent survivre, elles doivent renouer avec leur mission première d'aider l'humanité à s'orienter dans le monde en vue de la paix et de la prospérité. »

« Et ils doivent comprendre qu'un débat libre et éclairé ne menace en aucun cas cette cause. »

L'ONU et ses États membres – en partenariat avec le Forum économique mondial (FEM) « pour accélérer la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 » – font taire les critiques pour la seule et unique raison que le changement climatique est un canular.

