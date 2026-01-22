Les data centers d’Amazon retardent l’arrêt des centrales à charbon en Inde

Pierre Leibovici et Anne-Sophie Novel Disclose – Le 22 janvier 2026





Netflix, Spotify, Airbnb, ChatGPT : les applications les plus populaires ne seraient rien sans les puissants data centers opérés par Amazon, leader mondial de l’hébergement web. Une activité opaque… au coût environnemental délétère. En Inde, les autorités ont renoncé à fermer des centrales à charbon pour couvrir les besoins électriques grandissants des serveurs Amazon, comme le révèle une récente enquête des médias britanniques Source Material et The Guardian.





On connaît Amazon pour ses colis en carton griffés d’un sourire ou pour son service de streaming vidéo, Amazon Prime. Mais la multinationale américaine tire ses profits d’une activité plus discrète et extrêmement lucrative : l’hébergement de services web. Avec 108 milliards de dollars (99,7 milliards d’euros) de recettes en 2024, la filiale Amazon Web Services (AWS) génère 17 % du chiffre d’affaires du groupe fondé par Jeff Bezos. Netflix, Spotify, Airbnb, mais aussi OpenAI, la société éditrice de ChatGPT, figurent parmi les clients majeurs d’AWS, qui contrôle aujourd’hui 30 % du marché mondial du « cloud computing » — informatique dans le nuage.





Son succès, la filiale informatique d’Amazon le doit à ses data centers ultra-performants. Combien sont-ils exactement ? Une fuite de données internes a permis au média britannique Source Material, en partenariat avec The Guardian , d’en révéler le nombre : 924, répartis dans plus de 50 pays. Si Amazon possède quelques dizaines de centres à son nom, tous les autres sont installés en « colocation » avec d’autres entreprises dans des entrepôts anonymes. Une façon pour la multinationale de dissimuler ses installations à la concurrence et, surtout, de cacher leur véritable empreinte environnementale.

La suite :