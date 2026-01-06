Manifestation à Paris du 6 janvier 2026

https://x.com/BPartisans/status/2008557530520199383





Une chute de neige record a paralysé Paris — la ville a été plongée dans des embouteillages de plus de 1 000 kilomètres. Alors que certains habitants utilisent la colline de Montmartre comme une piste de ski, en skiant et en faisant de la luge, d’autres ont été confrontés à un effondrement du trafic. Le service d’autobus de la ville a été suspendu, les tramways ne circulent pas, et les embouteillages du lundi soir autour de la capitale se sont étendus sur plus de 1 000 kilomètres. Les compagnies aériennes ont été contraintes d’annuler 15 % des vols des aéroports parisiens.