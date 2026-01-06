Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Manifestation à Paris du 6 janvier 2026

6 Janvier 2026, 18:38pm

Lundi 5 janvier 2026

https://x.com/BPartisans/status/2008557530520199383


 

Une chute de neige record a paralysé Paris — la ville a été plongée dans des embouteillages de plus de 1 000 kilomètres. Alors que certains habitants utilisent la colline de Montmartre comme une piste de ski, en skiant et en faisant de la luge, d’autres ont été confrontés à un effondrement du trafic. Le service d’autobus de la ville a été suspendu, les tramways ne circulent pas, et les embouteillages du lundi soir autour de la capitale se sont étendus sur plus de 1 000 kilomètres. Les compagnies aériennes ont été contraintes d’annuler 15 % des vols des aéroports parisiens.

Manifestation à Paris du 6 janvier 2026
Protocole de Toronto 1967

Protocole de Toronto 1967

Vous aimerez aussi :
La lettre d'Asselineau aux 5 syndicats agricoles
La lettre d'Asselineau aux 5 syndicats agricoles
Manifestation agricole - Mercosur et cancers Pr Joyeux
Manifestation agricole - Mercosur et cancers Pr Joyeux
Les stratégies convergeront après la cuisson de la défaite.
Les stratégies convergeront après la cuisson de la défaite.
Agriculture et Mercosur : manifestation du 6 janvier 2026
Agriculture et Mercosur : manifestation du 6 janvier 2026
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso