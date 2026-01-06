Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
« Nous sommes en train d’autodétruire notre système électrique avec le déversement des renouvelables »

6 Janvier 2026, 18:24pm

Transitions et Energies – Le 6 janvier 2026


 

Un entretien exclusif avec André Palu, Secrétaire National Affaires Publiques et Européennes du syndicat CFE Énergies, ingénieur en génie atomique. Il souligne l’urgence de publier enfin le rapport d’EDF sur l’impact préoccupant sur le parc nucléaire résultant de la nécessité de moduler de plus en plus fréquemment sa puissance pour faire face à la production des renouvelables intermittents, solaire et éolien. Un rapport dont le gouvernement bloque manifestement la publication car elle signerait l’arrêt de mort de la PPE3 (Programmation pluriannuelle de l’énergie version 3) telle qu’elle existe aujourd’hui. Propos recueillis par Eric Leser.

-T&E : Le gouvernement a demandé un rapport au Président d’EDF, Bernard Fontana, sur l’impact technique et économique sur le parc nucléaire résultant de la nécessité de moduler de plus en plus fréquemment sa puissance pour faire face à l’envolée de la production des renouvelables intermittents, solaire et éolien. Rappelons que les renouvelables intermittents ont une priorité d’accès au réseau à un prix garanti supérieur la plupart du temps à celui du marché. La publication de ce rapport se fait toujours attendre. Il semble bien que le gouvernement fait tout pour retarder sa publication. Avez-vous vu ce rapport ?

-A.P. : Nous n’avons pas eu accès à ce rapport. Mais nous avons dans nos rangs des personnes qui connaissent parfaitement ce problème sous tous ses aspects. Nous savons de quoi nous parlons et nous abordons les problèmes uniquement sous leur aspect technique et pas politique, idéologique ou en défendant des intérêts particuliers.


 

La suite :


 

https://www.transitionsenergies.com/nous-sommes-en-train-dautodetruire-notre-systeme-electrique-avec-le-deversement-des-renouvelables/


 

