Tempête Goretti : un nom controversé

Alors que la Bretagne et la Normandie viennent de subir la tempête Goretti dans la soirée du 8 janvier 2026, l’origine de son nom suscite des interrogations. Pourquoi une tempête a-t-elle été baptisée ainsi, et quel lien avec Maria Goretti, martyre chrétienne du début du XXe siècle ?

Dès l’alerte déclenchée par Météo-France, la dépression qui génère cette tempête se voit attribuer un nom, choisi dans une liste préétablie pour la saison 2025/2026. Après Goretti, des tempêtes portant les noms de Harry, Ingrid, Joseph, ou encore Kristin viendront poursuivre cette séquence de phénomènes naturels.

Le nom de Maria Goretti : une figure chrétienne de pureté et de pardon

Née en 1890 dans une famille pauvre des Marches italiennes, Maria Goretti est une sainte catholique vénérée pour son courage et son témoignage de pureté face à un acte de violence extrême. À l’âge de 11 ans, elle est assassinée par Alessandro Serenelli, un jeune homme de 20 ans, qui tente de la violer. Refusant d’abandonner sa vertu, elle se débat, prononçant ces mots : « Alessandro, Dieu ne veut pas ces choses-là ! Si tu fais cela, tu iras en enfer ! » Après lui avoir été infligée 14 coups de poinçon, Maria, avant de mourir, pardonne à son agresseur, lui offrant même son salut éternel.

Maria Goretti a été béatifiée en 1947 par le Pape Pie XII et canonisée en 1950. Elle est devenue un symbole de la pureté chrétienne, du sacrifice et du pardon, des valeurs chrétiennes essentielles dans l’enseignement catholique. Sa vie et son martyre de pureté ont été un modèle de sainteté et de vertu pour des générations de catholiques.

Le choix du nom Goretti pour cette tempête a de quoi surprendre, voire choquer certains. Comment une sainte de la pureté et du pardon pourrait-elle être associée à un phénomène de violence naturelle tel qu’une tempête dévastatrice ? Le lien symbolique entre une figure de la vertu chrétienne et un événement météorologique dévastateur semble difficile à établir, et c’est là que réside le cœur de la controverse.

