Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Etats-Unis : chantage de l'industrie agroalimentaire sur les petits producteurs de lait

2 Février 2026, 18:17pm

Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a reçu un courrier de son usine de transformation laitière annonçant la mise à jour de sa politique d'agriculture durable ? Nous l'avons reçu la semaine dernière, et j'ai déjà été contacté par téléphone par l'équipe chargée de recueillir les informations nécessaires pour les exploitations laitières. Le courrier commence par expliquer que l'on comprend que cela puisse ressembler à une nouvelle obligation, mais que ce n'en est pas une. Il s'agit d'une initiative sectorielle visant à reconnaître et à évaluer les pratiques durables que vous mettez déjà en œuvre au quotidien. Votre participation contribue à façonner l'avenir de l'élevage laitier et garantit que votre voix compte dans la recherche de solutions.


 

Je trouve ça amusant, car la participation est facultative si vous souhaitez vendre votre lait. Si vous ne participez pas, l'usine de transformation laitière ne pourra pas accepter votre lait, car les entreprises qui la contrôlent, les vendeurs, comme Nestlé, Danone et tous les autres géants de l'agroalimentaire, ne l'autoriseront pas. On pourrait croire à du chantage, mais au sens strict, ce n'en est pas. Mais si vous ne participez pas, vous ne pourrez pas vendre votre lait.


 

Bon, ça n'a pas l'air compliqué. Seigneur, ils ont besoin de données sur le troupeau, l'alimentation, la consommation d'énergie (thermiques de gaz naturel, litres de diesel). Et attention, c'est pour une année entière.


 

Consommation totale de propane, de biodiesel et d'électricité (en kilowatts) sur 12 mois. Oui, c'est entièrement volontaire. Allez, bonne journée à tous !

Vous aimerez aussi :
Qu'est-ce que l'optogénétique générative ?
Qu'est-ce que l'optogénétique générative ?
Des ONG alertent sur les cocktails de pesticides dans les pommes en Europe
Des ONG alertent sur les cocktails de pesticides dans les pommes en Europe
DERMATOSE, ABATTAGE, VACCINATION... SCIENTIFIQUES & PAYSANS PARLENT
DERMATOSE, ABATTAGE, VACCINATION... SCIENTIFIQUES & PAYSANS PARLENT
La vaccination obligatoire des cheptels s'intensifie avec ses mises en demeures préfectorales.
La vaccination obligatoire des cheptels s'intensifie avec ses mises en demeures préfectorales.
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso