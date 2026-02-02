Etats-Unis : chantage de l'industrie agroalimentaire sur les petits producteurs de lait

Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a reçu un courrier de son usine de transformation laitière annonçant la mise à jour de sa politique d'agriculture durable ? Nous l'avons reçu la semaine dernière, et j'ai déjà été contacté par téléphone par l'équipe chargée de recueillir les informations nécessaires pour les exploitations laitières. Le courrier commence par expliquer que l'on comprend que cela puisse ressembler à une nouvelle obligation, mais que ce n'en est pas une. Il s'agit d'une initiative sectorielle visant à reconnaître et à évaluer les pratiques durables que vous mettez déjà en œuvre au quotidien. Votre participation contribue à façonner l'avenir de l'élevage laitier et garantit que votre voix compte dans la recherche de solutions.





Je trouve ça amusant, car la participation est facultative si vous souhaitez vendre votre lait. Si vous ne participez pas, l'usine de transformation laitière ne pourra pas accepter votre lait, car les entreprises qui la contrôlent, les vendeurs, comme Nestlé, Danone et tous les autres géants de l'agroalimentaire, ne l'autoriseront pas. On pourrait croire à du chantage, mais au sens strict, ce n'en est pas. Mais si vous ne participez pas, vous ne pourrez pas vendre votre lait.





Bon, ça n'a pas l'air compliqué. Seigneur, ils ont besoin de données sur le troupeau, l'alimentation, la consommation d'énergie (thermiques de gaz naturel, litres de diesel). Et attention, c'est pour une année entière.



