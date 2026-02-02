Nouvelle-Zélande : arrestation d'un lanceur d'alerte

https://x.com/VigilantFox/status/2018026393108418734





Les autorités néo-zélandaises ont arrêté cet homme pour avoir divulgué des données gouvernementales sur les vaccins contre la COVID. Ce qu'il a découvert à l'intérieur des lots de vaccins était horrifiant.





Lorsque Barry Young, un ancien employé du ministère de la Santé, a examiné les données, il a été alarmé de constater un taux de mortalité de 21 % lié au lot n° 1.

Lot n° 1 : 711 personnes vaccinées, 152 décès (taux de mortalité : 21,38 %)

Le lot n° 2 a présenté des résultats similaires, avec un taux de mortalité de 17 % (221 personnes vaccinées au total, 38 décès, soit 17,19 % de mortalité).

Le lot n° 3 a suivi de près, avec un taux de mortalité de 15 % — Total vacciné : 310, Nombre de décès : 48, Taux de mortalité : 15,48 %





Selon Young, le taux de mortalité sous-jacent de la Nouvelle-Zélande devrait être de seulement 0,75 %, ce qui signifie que les chances que ces événements se produisent par hasard sont d'environ 1 sur 100 milliards.





Et il ne s'agissait pas de cas isolés. De nombreux autres lots ont présenté des taux de mortalité de 4,5 % et plus. « Statistiquement parlant, ce que nous affirmons, c'est qu'il n'y a aucune chance que ce vaccin ne soit pas mortel », a conclu Young. Au lieu de déclencher une enquête urgente, ces données ont déclenché tout autre chose.