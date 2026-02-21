La lumière du soleil a changé

Alors on fait comme si le soleil avait toujours été comme ça ? Parlons-en. Avant, le soleil brillait comme s'il prenait soin de nous. Chaleureux, doré, légèrement orangé, comme s'il avait des sentiments.

Maintenant, il nous éclaire comme dans un hôpital. Salle d'interrogatoire, veuillez déposer vos affaires dans le bac. Vous voulez me faire croire que cette fournaise céleste a toujours été d'un blanc stérile, comme une LED ? Non, avant, c'était plus doux.

Avant, on se sentait plus proche de nous. Maintenant, on a l'impression d'être surveillés par un projecteur de supermarché. La lumière du gaz.

Ah, ce ne sont que les conditions atmosphériques. Ah bon ? Alors, toute la planète se souvient collectivement d'une teinte plus chaude parce qu'on a, quoi, modifié les couleurs du ciel dans notre cerveau ? Depuis quand la lumière du soleil de notre enfance ressemble à un néon de bureau ? On n'a pas grandi sous le soleil d'une démo d'Apple Store. Notes de mise à jour de la chronologie, version 1995 à 2005 : soleil, ambiance dorée et chaude, un peu nostalgique, teint de peau, vivant.

Mise à jour actuelle, soleil, HD, blanc ultra, 4K, deuxième tonalité, reçu papier… et on est censés croire que rien n'a changé ? La réalité fait des mises à jour silencieuses, genre des ajustements mineurs de luminosité, une meilleure calibration, la suppression des tons orangés pour plus de clarté, et elle nous regarde comme si de rien n'était. Je me souviens d'avoir plissé les yeux devant un soleil chaud. Maintenant, j'ai l'impression d'être scanné.

Ce n'est pas qu'une question de couleur, c'est une question d'énergie. Avant, le monde avait du relief. Maintenant, il est net, surexposé, filtré, comme si quelqu'un avait poussé le contraste à fond et enregistré.

Et le plus dingue, c'est que si quelqu'un vous dit : « Ce n'est qu'une impression », alors là, la perception aussi est fausse ? Bientôt, vous allez me dire que l'herbe n'a jamais été plus verte. On n'est pas fous.

On a juste de la mémoire. Et que la réalité fasse comme si elle n'avait pas discrètement modifié les paramètres d'éclairage, c'est hilarant. Bien essayé.

Simulation. On a vu les notes de mise à jour.