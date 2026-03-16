D'accord, Aaron, tu sais, d'un côté, c'est un argument très rationnel. Et c'est très intéressant de t'entendre le présenter. Mais d'un autre côté, je tiens à te rappeler qu'ils tuent des gens.





Tu parles du vaccin contre la COVID ?





Non, pas seulement du vaccin contre la COVID. Les autres vaccins ? Oui, ils tuent des gens, et ils tuent des enfants. Et ils font du mal aux bébés.

Ils ont créé un système dans lequel, consciemment ou non, nous nous laissons aveuglément mener à l'abattoir. Nous offrons nos enfants en pâture à ce système. Et nous le faisons parce qu’on nous ment.





On nous a fait croire que nous aidons nos enfants, alors que nous leur faisons du mal. Alors quand tu dis que ce n'est pas néfaste, je comprends qu'il est facile de dire que je ne fais que mon travail et que je ne me préoccupe pas des conséquences. Mais mon travail, c'est de souligner qu'il n'y a rien de plus néfaste que les personnes qui participent à ce système.





Quand on tue des innocents et qu'on les trompe, on trompe aussi leurs parents en leur faisant croire qu'ils agissent pour le bien commun. Même ceux qui pensent se faire vacciner pour la santé publique, pour le bien de tous. Même ces personnes, tout ce système, où l'argent est la seule motivation – et c'est manifestement le cas, Bill Gates l'a déclaré il y a des années : les vaccins sont le meilleur investissement qu'il ait jamais fait.





Son retour sur investissement a été de 10 pour 1. Je suis d’Afrique. Alors, excusez-moi si je prends cela très personnellement. Je sais que certains diront que je n'ai pas la bonne couleur de peau. Je me fiche de ce qu'ils disent. Au Soudan du Sud, un pays où je suis allée, il n'y a aucune infrastructure pour les personnes handicapées. Être handicapé, c'est une condamnation à mort.





Et combien d'enfants sont devenus handicapés à cause des vaccins de Bill Gates ? Combien de jeunes filles au Soudan et en Inde ne pourront jamais avoir d'enfants parce qu'elles ont été stérilisées ? Le même parlement indien qui avait autorisé Bill Gates à venir au pays avec ses vaccins contre la COVID-19 l'a censuré en raison des dommages et des effets indésirables causés par ces vaccins. J'aurais bien du mal à le croire.