Écosse : le Parlement rejette l’euthanasie, un coup d’arrêt à la culture de mort

Le 18 mars 2026 – Tribune chrétienne

Le débat écossais s’inscrit dans un contexte international marqué par l’expansion des législations favorables à l’euthanasie. Plusieurs pays ont déjà légalisé différentes formes d’aide à mourir, notamment le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans les îles britanniques, l’île de Man a adopté une loi similaire en 2025, tandis que Jersey a voté son propre texte récemment, même si ces législations ne sont pas encore entrées en vigueur. Au Royaume-Uni, un projet visant à légaliser l’euthanasie en Angleterre et au pays de Galles est également en discussion, mais il reste bloqué à la Chambre des Lords. Une telle évolution n’aurait pas d’effet direct sur la loi écossaise, puisque les questions de santé relèvent de la compétence du Parlement écossais. Toutefois, une réforme à Westminster exercerait presque certainement une pression politique accrue sur Holyrood pour relancer la question.

De nombreux députés opposés au projet ont insisté sur la nécessité d’améliorer d’abord l’accompagnement des personnes en fin de vie. Plusieurs d’entre eux ont affirmé que l’Écosse devait renforcer les soins palliatifs, les services sociaux et la protection des personnes vulnérables avant d’envisager toute modification de la loi.

La Scottish Partnership for Palliative Care avait d’ailleurs publié des analyses détaillées pendant l’examen du texte, soulignant que l’insuffisance de soins palliatifs pouvait exercer une pression indirecte sur les patients.

Liam McArthur lui-même a reconnu que le débat avait permis de mettre en lumière un secteur essentiel. Il a déclaré que « le débat a mis en lumière le rôle crucial, et souvent mal compris, des soins palliatifs ». Il a également affirmé que « ce n’est pas un choix entre l’euthanasie et les soins palliatifs ».

Les responsables du secteur médical rappellent toutefois que l’urgence demeure d’assurer un accompagnement digne des personnes en fin de vie. Toby Porter, directeur général de UK Hospice, a souligné l’ampleur du défi :

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