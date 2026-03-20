UK : vers un avortement jusqu'à la naissance sans limite ni sanction

F rance-Soir Publié le 20 mars 2026 - 15:00





Tournant majeur au Royaume-Uni sur l’avortement ! Un véritable coup de poignard à la Vie.

Officiellement, la limite de 24 semaines demeure. Mais en supprimant toute sanction pénale, le texte ouvre la voie à une impunité de fait, y compris jusqu’à la naissance. Les femmes peuvent désormais mettre fin à la vie de leur enfant à naître à n'importe quel stade, pour n'importe quelle raison, sans conséquences juridiques et ce jusqu'à l'accouchement.

Présentée comme un progrès au nom de la compassion, cette évolution contre nature et contre l'Homme, inquiète bon nombre d'observateurs. Car en retirant toute conséquence juridique, le droit perd sa portée réelle et renonce à protéger la vie la plus vulnérable.

Un débat qui ne peut être isolé. Entre l’extension de l’avortement et les discussions sur l’euthanasie, une même logique qui semble s’imposer : celle d’une société qui efface progressivement les limites encadrant la vie humaine.

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