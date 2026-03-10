Les aliments importés soumis à de nouvelles restrictions concernant les pesticides nocifs pour les abeilles

L'UE cible les dommages environnementaux plutôt que la santé des consommateurs.

Alice Bergoënd EURACTIV.com - Le 10 mars 2026





La règle de tolérance zéro de l’UE pour les importations alimentaires contenant des résidus de deux pesticides interdits dans l’Union est entrée pleinement en vigueur samedi dernier, alors que la Commission européenne envisage des restrictions plus larges sur les substances dangereuses.

L’UE a adopté cette mesure concernant les insecticides néonicotinoïdes clothianidine et thiaméthoxame en 2023, laissant aux commerçants le temps de s’adapter jusqu’au 7 mars.

Les néonicotinoïdes sont un type de pesticide qui est absorbé par les plantes et affecte le système nerveux des insectes. Bien qu’ils soient largement utilisés dans le monde, quatre d’entre eux sont actuellement interdits dans l’UE en raison de leur lien avec le déclin des populations de pollinisateurs. C’est pourquoi, en 2022, la Commission européenne a notifié à l’OMC son intention de fixer à zéro la limite maximale de résidus pour ces substances dans les denrées alimentaires importées.

La justification environnementale est assez unique, car de telles mesures sont généralement justifiées par des raisons de santé des consommateurs et des utilisateurs.

Jusqu’à présent, une seule substance de ce groupe, le thiaclopride, avait une limite maximale de résidus (LMR) fixée à zéro. La clothianidine et le thiaméthoxame ont désormais été ajoutés à la liste.

Cette mesure est « positive pour les écosystèmes des pays tiers et réduit le désavantage concurrentiel des agriculteurs de l’UE », a déclaré Martin Dermine, directeur exécutif de l’ONG verte Pesticides Action Network (PAN Europe).

« L’agriculture européenne n’utilise plus de néonicotinoïdes depuis 2018 et les rendements n’ont pas baissé », a déclaré M. Dermine, affirmant que les agriculteurs sont capables de s’adapter. « Le Brésil utilise de plus en plus de biopesticides », a-t-il ajouté.

