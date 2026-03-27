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Ciel Voilé

Guerre contre l'Iran : actualités au 27 mars 2026

27 Mars 2026, 19:31pm

Guerre contre l'Iran : actualités au 27 mars 2026

https://x.com/BPartisans/status/2037580673288974656

 

Tout passage de navires "depuis et vers" les ports des alliés des ennemis est interdit dans tous les couloirs Relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique :

Ce matin, suite aux mensonges du président corrompu des États-Unis affirmant que le détroit d'Hormuz est ouvert, trois navires porte-conteneurs de différentes nationalités ont tenté de se diriger vers le couloir désigné pour la navigation des navires autorisés, mais ont été renvoyés après un avertissement de la marine du Corps des Gardiens.

La marine du Corps des Gardiens a déclaré que le détroit d'Hormuz est fermé et que tout passage dans ce détroit sera confronté à une réaction ferme.

Tout passage de navires "depuis et vers" les ports des alliés et soutiens des ennemis sionistes-américains vers n'importe quelle destination et par n'importe quel couloir est interdit.

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