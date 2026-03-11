L’Italie veut mettre le marché carbone européen sur pause

France-Soir Publié le 10 mars 2026 - 20:40





A deux semaines d’un Conseil européen décisif, l’Italie de Giorgia Meloni demande la suspension temporaire du marché des quotas carbone de l’Union européenne. Ce mécanisme, censé réduire les émissions de CO₂ en renchérissant le coût du carbone, est accusé par Rome d’alourdir artificiellement les factures d’électricité et de fragiliser l’industrie européenne face aux États-Unis et à la Chine. L’offensive a été portée à Bruxelles par le ministre des Entreprises Adolfo Urso, dans un contexte de tension énergétique persistante et de volatilité sur les marchés du gaz.

Rarement un outil central du Pacte vert aura été aussi frontalement contesté. Selon Atlantico, Rome estime que le système d’échange de quotas d’émission pénalise particulièrement les économies dépendantes du gaz pour produire leur électricité. C’est précisément le cas de l’Italie, où près de 47 % du mix électrique repose sur cette énergie. Adolfo Urso a dénoncé un ETS qui, « tel qu’il est conçu aujourd’hui, représente une charge fiscale supplémentaire pour les entreprises européennes, affectant leurs coûts et limitant leur compétitivité ». Il met en garde contre un possible « effondrement » d’une partie du tissu industriel face à des concurrents asiatiques ou américains moins contraints.

Derrière la critique technique se joue un affrontement politique plus large autour de l’avenir du Pacte vert. Giorgia Meloni assume une ligne de rupture avec ce qu’elle décrit comme les « excès de radicalité » de la transition écologique européenne. Elle plaide pour une approche fondée sur la neutralité technologique et sur des moyens financiers à la hauteur des investissements nécessaires. Le message répété devant le Parlement italien se veut limpide : il ne faut pas « compromettre l’économie européenne » au nom du climat.

