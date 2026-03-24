La pollution plastique atteint un niveau critique dans le Pacifique

Laurie Henry – Le 25 février 2025

Depuis sept ans, la concentration de fragments plastiques dans le vortex de déchets du Pacifique Nord a été multipliée par cinq. Cette pollution ne provient pas uniquement de la dégradation des déchets déjà présents, il résulte aussi d’un apport extérieur massif. Décryptage d’un phénomène aux conséquences écologiques majeures et des méthodes employées pour le mesurer.

Le vortex de déchets du Pacifique Nord (GPGP) est la plus grande des cinq zones d’accumulation de déchets plastiques sur tous les océans du globe. Il se forme au cœur du gyre subtropical du Pacifique Nord, une gigantesque boucle océanique créée par la rotation de la Terre et les vents dominants. Ce phénomène de vortex, présent dans chaque océan, piège les déchets plastiques dans un mouvement circulaire, les empêchant de se disperser. Outre le GPGP, d’autres gyres similaires existent dans l’Atlantique Nord et Sud, le Pacifique Sud et l’océan Indien, chacun abritant un vortex de déchets. Ces zones retiennent les plastiques pendant des décennies, favorisant une pollution persistante et menaçant gravement la biodiversité marine.

Une pollution en forte augmentation

Une étude, publiée en novembre 2024 dans Environmental Research Letters et menée par Laurent Lebreton et ses collègues de The Ocean Cleanup, a permis de quantifier l’évolution de la pollution plastique dans le vortex de déchets du Pacifique Nord, entre 2015 et 2022.

L’analyse a révélé une augmentation drastique de la concentration de fragments plastiques flottants. En seulement sept ans, la masse totale de ces fragments est passée de 2,9 kg à 14,2 kg par km², soit une multiplication par près de cinq. La concentration de microplastiques (0,5 à 5 mm) a connu une hausse spectaculaire, passant de 960 000 à 1,5 million de particules par km², tandis que celle des mesoplastiques (5 à 50 mm) a bondi de 34 000 à 235 000 particules par km².

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