Tel-Aviv : gare ferroviaire endommagée

https://x.com/BPartisans/status/2034246573752783055

https://x.com/alon_mizrahi/status/2034051574365098140

L'Iran a lancé une attaque stratégique contre Israël Pourquoi les missiles iraniens ont-ils touché une gare ferroviaire ?

- La situation à Tel-Aviv et en Israël est vraiment grave, la douleur et la destruction commencent réellement.

- Aujourd'hui, l'Iran a touché une gare ferroviaire dans le centre du pays. Je n'ai pas tiré de conclusions immédiatement et j'ai attendu de voir si c'était le début d'une nouvelle phase ou non.

- C’est maintenant confirmé : l'Iran a détruit l'une des plus grandes gares ferroviaires d'Israël à Tel-Aviv, paralysant probablement le trafic ferroviaire dans tout le pays.

- Israël est un petit pays et n'a qu'une seule ligne ferroviaire principale du nord au sud, dont les plus grandes stations se trouvent à Haïfa et à Tel-Aviv. L'arrêt du trafic ferroviaire là-bas signifie l'absence de transports en commun massifs en Israël (les routes sont généralement très encombrées).

- Ces installations sont également des nœuds de transport majeurs, et les routes les plus fréquentées et stratégiquement importantes d'Israël passent à proximité ; la destruction de plusieurs ponts le long de ces routes paralyserait tout le centre du pays.

-Cela a également des conséquences militaires importantes : le train est le principal moyen de transport des soldats israéliens. Si ce que je suppose se produit réellement, des centaines de milliers de soldats ne pourront pas se déplacer efficacement chez eux ou pour servir.

- De plus, en cas d'appel massif de réservistes, le déplacement d'un grand nombre de soldats vers le nord ou le sud deviendra extrêmement difficile pour Israël. Un cauchemar logistique.

- Les conséquences économiques de la fermeture des chemins de fer sont astronomiques : des centaines de milliers d'Israéliens prennent le train pour se rendre au travail tous les jours.

- Tout cela était prévisible. Il y a un an et demi, j'ai écrit un article intitulé « L'Iran pourrait mettre fin à Israël en quelques heures », où j'avais prédit avec précision ce scénario. Alon Mizrahi



