Panique au sein de l’OTAN face aux avertissements iraniens: les bases américaines en Europe sous menace?

Al Manar – Le 26 août 2026

L’affrontement entre l’Iran et les États-Unis s’oriente vers une nouvelle phase de tension, alors que des rapports et des indices révèlent l’adoption par des cercles militaires à Téhéran de l’option ciblant des intérêts et des bases vitales américaines sur le territoire européen, dépassant le cadre du Moyen-Orient où se sont concentrées les pressions militaires ces derniers mois.

Dans ce contexte, l’attention internationale se porte sur le sud-est de l’Europe, et plus particulièrement sur la Bulgarie, dont le Parlement a récemment approuvé une décision accordant à Washington le droit d’utiliser temporairement la base aérienne de « Bezmer ».

Si cette décision permet aux États-Unis de déployer huit avions de ravitaillement en vol, du matériel militaire appartenant à l’US Air Force et jusqu’à 250 soldats jusqu’au 1er octobre prochain, l’Iran y a vu une facilitation directe des opérations militaires américaines et une participation effective à l’agression menée contre elle.

Dans ce cadre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est entretenu avec son homologue bulgare, Velislava Petrova Chaimova, l’avertissant lors de cet appel que tout pays mettant son territoire ou ses installations à disposition pour faciliter des attaques américaines contre l’Iran assumerait la responsabilité des conséquences.

De leur côté, les Gardiens de la révolution et des hauts responsables militaires iraniens ont affirmé que toute base ou installation utilisée pour mener des opérations sur le sol iranien deviendrait une cible légitime.

Ces positions ont coïncidé avec des informations du journal londonien Financial Times évoquant l’élaboration par Téhéran de scénarios visant à élargir la portée de la riposte militaire pour inclure des cibles vitales dans la péninsule des Balkans — une zone d’importance stratégique pour l’Europe en raison des bases de l’OTAN qu’elle abrite, de ses chaînes d’approvisionnement vitales et de sa position géographique bordant la mer Noire.

Si la carte des avertissements iraniens s’étend à tout le bassin méditerranéen, elle inclut également les installations militaires britanniques à Chypre, à commencer par la base aérienne d’Akrotiri que Téhéran avait ciblée en mars dernier au moyen d’un drone.

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