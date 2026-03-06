Tucker Carlson : chrétiens d'Iran

https://x.com/Renardpaty/status/2029862712021266488

Tucker Carlson, sur les commandants qui disent aux troupes que cette guerre est pour Jésus : « Il y a un million de chrétiens en Iran. Donc si vous faisiez cela pour Jésus, on pourrait supposer que vous feriez tout votre possible pour ne pas blesser ses disciples dans le pays que vous attaquez.





Le gouvernement américain a-t-il fait quelque effort pour épargner les chrétiens ? Bien sûr que non. » Nagasaki. La plus grande communauté chrétienne du Japon, anéantie par une nation chrétienne. Irak. Foyer de l'une des plus anciennes communautés chrétiennes de la Terre, détruite par une invasion américaine présentée comme une croisade morale. La population chrétienne est passée de 1,5 million à moins de 200 000.





Maintenant l'Iran, un million de chrétiens bombardés par des hommes dont les commandants leur disent que c'est la volonté de Dieu. Tucker l'a dit clairement : « Les chrétiens ont tendance à mourir de manière disproportionnée dans ces guerres. Ce qui vous en dit long sur leur véritable motivation. » La motivation n'a jamais été Jésus. Ce n'est jamais le cas.