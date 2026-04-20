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Ciel Voilé

Bruxelles va proposer un partage « volontaire » du kérosène alors que des pénuries se profilent

20 Avril 2026, 17:19pm

Bruxelles va proposer un partage « volontaire » du kérosène alors que des pénuries se profilent

 

La mise en commun des stocks de kérosène et la collecte centralisée des données au cœur des mesures de crise à venir

Nikolaus J. Kurmayer EURACTIV.com - Le 20 avril 2026


 

La Commission européenne s’apprête à exhorter les pays de l’UE à partager volontairement leur kérosène, alors que les inquiétudes grandissent quant à d’éventuelles pénuries dans les aéroports à travers l’Europe.

Le blocage des exportations lié à la guerre du Golfe a réduit de moitié les importations de kérosène dans une Union qui ne peut produire que 70 % du kérosène dont elle a besoin pour assurer le fonctionnement de ses compagnies aériennes. Les transporteurs ont déjà été contraints d’annuler des vols, ce qui fait craindre une crise plus générale du carburant.

L’exécutif européen prévoit désormais de proposer une « coordination volontaire » pour redistribuer le kérosène à travers l’Europe afin d’éviter des pénuries régionales, selon un responsable au fait du dossier. Certains pays disposent de réserves de kérosène plus importantes que d’autres, mais tous les pays de l’UE s’accordent à dire qu’aucun ne devrait être confronté à des pénuries, a ajouté ce responsable.  

La Commission prévoit de présenter son plan de gestion de crise mercredi 22 avril. Un projet qui a fuité en début de semaine suggérait que les responsables n’avaient pas encore décidé de la marche à suivre face aux pénuries de kérosène qui se profilent.

« Nous sommes conscients que les marchés du kérosène sont plus tendus et qu’ils font l’objet d’une surveillance étroite. L’Europe maintient des stocks d’urgence conformément à la législation européenne, qui peuvent être mobilisés si nécessaire », a déclaré vendredi aux journalistes le commissaire aux transports, Apostolos Tzitzikostas. 

La suite :


 

https://euractiv.fr/news/bruxelles-va-proposer-un-partage-volontaire-du-kerosene-alors-que-des-penuries-se-profilent/


 

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