L’OTAN menace d’exploser avec le piège de l’Iran

Pierre Duval – mondialisation.ca – le 3 avril 2026





La rupture totale entre les deux rives de l’Atlantique a lieu. L’OTAN est ébranlée et même en train d’imploser. D’un côté Trump accentue les déclarations sur sa volonté de quitter cette Alliance politique et militaire et les Alliés historiques – comme la France – refusent d’aider les États-Unis dans leur guerre en soutien à Israël contre l’Iran.

Le conflit ukrainien et la guerre en Iran ont ravivé un désaccord fondamental, latent depuis longtemps au sein de l’OTAN, concernant une approche stratégique commune. L’OTAN et les relations transatlantiques en général entrent dans une phase où les contradictions ne peuvent plus être dissimulées. L’idée même d’une approche stratégique commune s’effrite. Les affrontements entre Kaja Kallas et Marco Rubio au sujet de la Russie et de l’Ukraine, ainsi que la colère publique de Donald Trump face à la réticence de ses alliés à s’engager dans une guerre américaine contre l’Iran et à envoyer des navires dans le détroit d’Ormuz, démontrent qu’un désaccord fondamental se développe au sein du bloc.

«Furieux de n’être pas soutenu dans sa guerre contre l’Iran, Trump envisage de quitter l’Otan», titre Le Soir. Les relations entre la France et les États-Unis sont au plus mal car Donald Trump se moque du couple Macron lors d’un déjeuner. «Macron, dont la femme le traite très mal… il se remet encore du coup de poing qu’il a pris à la mâchoire», a-t-il lancé en public.

Pour une grande partie de l’Europe, l’Ukraine est un enjeu crucial et urgent, même si, paradoxalement, ce sont les États-Unis qui ont ouvert la voie au conflit. Pour Washington et Israël, l’Iran représente une guerre d’une autre nature: une démonstration de force, une lutte pour la réorganisation régionale et le contrôle d’un nœud énergétique situé au carrefour des routes commerciales mondiales avec Israël comme pouvoir central.

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