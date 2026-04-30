Philippe Juvin : le nucléaire français

L'association Ciel voilé a pour but de diffuser de l'information sur la géo-ingénierie, les atteintes à l'environnement et à la santé humaine. Parmi les rubriques sous l’image : Cliquez sur « YouTube », puis sur Playlists, puis sur Géo-ingénierie : 135 vidéos Cliquez sur « Films » : documentaires sur les chemtrails et la géo-ingénierie Cliquez sur « Articles scientifiques » : sur la géo-ingénierie et les chemtrails Cliquez sur « Analyses » : eaux de pluie, sable, lichens, poils de bêtes, sang, air, filaments
IA, le Pentagone et Google concluent un accord sur un usage de Gemini pour des opérations classifiées M. A. Publié le 01 mai 2026 – 09:50 Le Département américain de la Défense diversifie ses fournisseurs IA. Quelques mois après la directive du président Donald Trump ordonnant à son administration de cesser l’usage de Claude (Anthropic), le Pentagone conclut un accord avec un autre géant, Googl
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