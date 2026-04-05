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Ciel Voilé

Recherche agricole : licenciement d'un lanceur d'alerte, Louis Robert

5 Avril 2026, 18:23pm

Recherche agricole : licenciement d'un lanceur d'alerte, Louis Robert

Louis Robert, agronome au Canada, a travaillé 32 ans dans la recherche publique avant d’être congédié en 2019. Il avait transmis un document confidentiel à un journaliste dénonçant l’ingérence des compagnies privées (pesticides, agro-industrie) dans les travaux de recherche publique sur l’utilisation des produits phytosanitaires et leurs impacts réels sur l’environnement et la santé. Son licenciement illustre comment les alertes internes sur les conflits d’intérêts dans la recherche agricole sont souvent sanctionnées plutôt que prises au sérieux. La recherche publique a-t-elle encore une réelle indépendance face aux lobbies ?


 

Vigilance OGM (dossier complet sur l’affaire) : https://vigilanceogm.org/affaire-louis-robert

(Décrit explicitement Louis Robert comme lanceur d’alerte et détaille les faits.)


 

Radio-Canada (plusieurs articles) : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1787884/louis-robert-nouvelle-alerte-ministere-agriculture-quebec https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2011952/protecteur-citoyen-rapport-louis-robert

(Le Protecteur du citoyen lui donne raison sur le fond.)


 

La Presse : https://lapresse.ca/actualites/2019-07-30/le-lanceur-d-alerte-louis-robert-retrouve-son-emploi-au-ministere-de-l-agriculture https://lapresse.ca/actualites/2021-04-28/louis-robert-persiste-et-signe.php


 

L’actualité (portrait détaillé) : https://lactualite.com/environnement/louis-robert/


 

Le Devoir (à propos de son livre) : https://ledevoir.com/culture/599653/livre-des-forces-obscures-dans-un-ecosysteme-agricole-vicie


 

Reporters sans frontières (RSF) :

https://rsf.org/fr/canada-un-lanceur-d-alerte-licenci%C3%A9-du-gouvernement-pour-avoir-divulgu%C3%A9-des-informations


 

https://x.com/BThiong1885/status/2040697348943233229

 

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