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Ciel Voilé

Suisse : les contrats covid divulgués

23 Avril 2026, 18:08pm

https://x.com/ResilientsTv/status/2047031223822782790

 

Suisse : doublage en français par IA (l'original en allemand fait foi) de la conférence organisée par des avocats suite au choc de la révélation du contenu des contrats signés avec Moderna.

 

"Lors de cette conférence de presse organisée par l’Alliance pour une Suisse libre (ABF Schweiz), des juristes analysent les contrats rendus publics conclus avec Moderna et Novavax – et en tirent des conclusions de grande portée.

Parmi les points abordés figurent notamment :

* les dispositions en matière de responsabilité à la charge de la Confédération

* l’absence de garanties quant à l’efficacité et à la sécurité

* les conséquences politiques et juridiques possibles Andrea Staubli (avocate, modératrice) Rémy Wyssmann, avocat et conseiller national (UDC) Philipp Kruse, avocat LL.M."

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