L’obligation vaccinale antigrippale des soignants est injustifiée

Dr Gérard Delépine Mondialisation.ca, 13 août 2026

L’obligation vaccinale antigrippale des soignants n’a aucun intérêt médical.

Le conflit entre partisans des obligations vaccinales et défenseurs des libertés individuelles ressemble trop souvent à une guerre de religion où chacun récite son crédo sans fournir les preuves de ce qu’il avance. Pour sortir de cette confrontation stérile, cet article récapitule les principales données établies concernant la grippe et les vaccins antigrippaux, afin de déterminer si la propagande effrénée pour la vaccination des seniors et l’obligation vaccinale contre la grippe du personnel de santé voulue par le gouvernement est motivée par l’état actuel de la science.

Chaque année le vaccin contre la grippe est expérimental.

Le virus grippal se modifie chaque année, et comme l’efficacité du vaccin nécessite la concordance entre les souches vaccinales et celles qui circulent dans la population, la composition du vaccin est modifiée chaque année, il s’agit donc à chaque saison d’un nouveau vaccin, dont ni l’efficacité ni la tolérance ne sont connues. Les campagnes de vaccination antigrippale constituent donc des essais de phase III d’un vaccin qui «a de bonnes chances d’être efficace»dont on ne connait ni l’efficacité, ni les effets secondaires et ni les contre-indications éventuelles.

Les vaccins contre la grippe sont habituellement peu efficaces

L’efficacité clinique d’un vaccin contre la grippe à venir n’est jamais certaine. L’autorisation de mise sur le marché est délivrée par les agences sanitaires sur «l’efficacité sérologique», le taux des anticorps titrés au cours d’essais cliniques limités sans étude randomisée, ni de critères cliniques portant sur les populations cibles. On ne peut donc évaluer l’utilité réelle du vaccin qu’a posteriori, après la fin de l’épidémie sans comparaison possible avec un groupe témoin non vacciné.

Les estimations de l’efficacité du vaccin, se situent généralement entre 40% et 60%1 et parfois bien au-dessous comme durant l’hiver 2014-2015 où elle n’atteignait pas 10%2,3 ou en 2017-2018 où elle ne dépassait pas les 23% chez les personnes de plus de 65 ans4,5. La protection conférée par l’administration du vaccin antigrippal inactivé aux femmes enceintes est également très limitée. Chez l’enfant6, le vaccin ne prévient guère l’otite, et ne permet pas de se passer d’antibiotiques. L’effet sur les nouveau-nés n’est pas statistiquement significatif7. De plus, la vaccination ne montre aucun effet appréciable sur les symptômes de la maladie et un effet très modeste dans la réduction de l’absentéisme au travail (1 jour) ou les durées d’hospitalisation. Enfin, de nombreuses études au Canada8, en Italie9 ou aux USA10montrent que la répétition annuelle des vaccinations antigrippales parait susceptible d’en diminuer progressivement l’efficacité.11,12

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