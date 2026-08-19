Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Mensonge d'état - Comment le cercle rapproché de Fauci a dissimulé des informations sur le Covid-19

19 Août 2026, 17:55pm

Vous aimerez aussi :
Jeffrey Tucker : le journal de Fauci
Jeffrey Tucker : le journal de Fauci
L’obligation vaccinale antigrippale des soignants est injustifiée
L’obligation vaccinale antigrippale des soignants est injustifiée
COVID-19 : quand les médias mainstream censurent 98 % des études positives sur les traitements précoces à bas coût
COVID-19 : quand les médias mainstream censurent 98 % des études positives sur les traitements précoces à bas coût
« Je refuse de répondre » : Fauci face au Sénat, trois heures de silence assourdissant
« Je refuse de répondre » : Fauci face au Sénat, trois heures de silence assourdissant
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso