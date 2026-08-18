Jeffrey Tucker : le journal de Fauci

Tout m'est revenu en mémoire aujourd'hui. Je dirais que c'était une sorte de moment de catharsis. J'avais le sentiment que cela aurait dû se produire il y a six ans ; c'est enfin arrivé et j'en suis reconnaissant.

D'ailleurs, j'ai passé quatre jours à lire ce journal — tout en essayant de gérer mes autres obligations — et je n'ai pas encore tout à fait terminé. C'est un document colossal, mais absolument fascinant ; il me révèle une facette de Fauci, une part d'ombre... Rien de ce que j'avais pu imaginer de négatif à son sujet ne m'avait préparé à ce que j'ai lu dans ce journal.

Lorsque vous parlez de cette « part d'ombre », un passage précis vous vient-il à l'esprit ?

Eh bien, son obsession de la célébrité dépasse tout ce que j'ai jamais vu : douze interventions médiatiques par jour, une équipe entière chargée d'archiver tout cela... Sans parler de sa façon de reproduire chaque portrait hagiographique, de se réjouir des cupcakes, des figurines à tête branlante et des cartes de baseball à son effigie, de prendre le temps de rencontrer des stars et de citer tous les propos flatteurs tenus à son sujet.

C'est curieux, Dr Drew, car lorsque j'ai fait mes premiers pas dans la vie publique, un ami prêtre m'a dit : « Quoi que tu fasses, n'écoute pas les flatteurs ni les éloges de la presse. Ce sont les critiques qui te disent la vérité. La presse élogieuse et les flatteurs sont, le plus souvent, ceux qui te trompent. »

Eh bien, il y a quelqu'un qui n'a jamais... Et cela ne devrait pas avoir d'importance. Rien de tout cela ne devrait compter. Ce ne devrait pas être important.

Cela dit, il pourrait se défendre en disant : « Je ne faisais qu'archiver tout cela pour documenter mon livre. » Que répondre à cela ? Eh bien, oui, c'est un argument valable. En réalité, il cherchait surtout à soigner son image pour se rendre intouchable, inamovible et, sans doute, au-dessus de tout soupçon. Ainsi, si l'on venait à prouver qu'il avait joué un rôle dans la création initiale de ce virus, il pourrait rétorquer : « Regardez, j'ai reçu 16 prix, j'ai été nommé Personnalité de l'année par le magazine *Time*, Sicilien de l'année, et tout le reste. »

« Voyez, toutes les stars m'adorent », et ainsi de suite. Il a travaillé d'arrache-pied à cela. Mais vous avez posé une question précise sur ce côté sombre. Il y a un moment clé à ce sujet. Un moment précis. Je n'ai entendu personne en parler.

Je crois être le seul, ou peut-être le premier, à l'avoir remarqué. Le 19 janvier 2021, il reçoit un premier message d'un virologue britannique indiquant que l'efficacité du vaccin chute de façon spectaculaire face au variant Delta ; elle est vraiment en train de s'effondrer. Le lendemain, il en prend de nouveau note.

Puis, il reçoit un autre message. Trois ou quatre jours plus tard, il en reçoit un autre dont il reprend les termes dans ses propres écrits. Il dit : « Vous savez, si cela continue, si ces mutations persistent, le vaccin actuel sera... » — le mot qu'il a employé était « inutile ». Inutile. D'accord.

Rappelez-vous bien la chronologie, Drew. Tout cela se passait au moment du déploiement du vaccin. Le vaccin était administré à la population américaine alors même que le variant Delta supplantait la souche sauvage et le variant Alpha, n'est-ce pas ? Il reçoit donc un message disant : « Ce n'est qu'une question de temps. »

« Ce vaccin sera inutile. Il ne peut pas stopper la propagation. Il ne sert à rien. »

Or, si l'on utilise un tel produit — un produit immunitaire aussi puissant que cette technologie à ARNm — alors qu'il n'est pas adapté au variant en circulation, on prend des risques considérables. Pourtant, Fauci était au courant de cela au moment même où les vaccins étaient déployés ; il a tout de même insisté pour les promouvoir et s'est transformé en véritable VRP du vaccin. Et il a juré de faire vacciner 90 % de la population avec ce produit.

Puis, à peine une semaine plus tard, il commence déjà à parler de la nécessité de doses de rappel. Il glisse une phrase du genre : « Écoutez, si ce produit s'avère inutile, il faudra reformuler entièrement le vaccin. » D'accord.

Il tient ces propos alors même que le produit est en cours de distribution et que l'on fait pression sur des millions de personnes pour qu'elles se le fassent administrer. Ensuite, il se prononce en faveur des obligations vaccinales ; il insiste lourdement pour les imposer.

Il appelle tous les maires dont les villes ont besoin de ces mesures obligatoires. Il a supervisé la mise en place d'une ségrégation dans cinq villes américaines, une ségrégation fondée sur le statut vaccinal. Et là, on entre dans un registre sombre.

C'est Anthony Fauci, pour autant que je puisse en juger, qui a lancé l'idée d'une « pandémie des non-vaccinés ». Cette stratégie a été conçue pour des raisons politiques, car il pouvait démontrer que les taux de vaccination étaient plus faibles dans les États ayant voté pour Donald Trump. Il pouvait alors affirmer : « Regardez, ce sont ces non-vaccinés qui prolongent la pandémie. »

« Ce sont ces gens que vous devez haïr. Ce sont eux la source de votre maladie. Ce sont les malades. » « Ce sont les impurs. Ceux qui ont voté pour Donald Trump sont des impurs. Regardez, ils refusent même notre produit. »

Tout cela, alors même qu'il savait que... L'efficacité chutait de façon spectaculaire, voire disparaissait totalement, au moment où le variant Delta est devenu dominant. Et pourtant, il a continué à prôner davantage d'injections, encore et encore des rappels. C'est... c'est sidérant.

Ah, et dans le passage où il évoque pour la première fois cette idée de « pandémie des non-vaccinés », il déclare juste avant que les vaccins ne protègent pas contre l'infection. D'accord. Si je me souviens bien, on est en juin, le 29 juin ou quelque chose comme ça.

Il dit : « Ces vaccins n'empêchent pas les infections. Ils n'arrêtent pas la propagation. On peut toujours attraper le COVID même en étant vacciné. »

Et le 1er juillet, il affirme : « Vous savez quoi ? Ce sont tous ces non-vaccinés qui sont responsables de la poursuite de la pandémie. » Les deux affirmations ne peuvent pas être vraies en même temps. Alors, pourquoi ment-il ? Pourquoi en est-on arrivé là ? C'est ce que j'appelle « les ténèbres ».

C'est là qu'on en était. Quand on lit ces journaux intimes — et tout le monde devrait le faire, c'est mieux que *Guerre et Paix* ou Tolstoï... enfin, c'est absolument terrifiant, ça évoque une sorte de... je ne sais pas... de possession démoniaque.

C'est un peu comme si vous lisiez *Dr Jekyll et M. Hyde* en retirant toute la partie sur le Dr Jekyll pour ne garder que celle sur M. Hyde ; voilà à quoi ça ressemble. Bref, l'année 2020 est écœurante : il apparaît comme un homme vaniteux, flatté, qui adore l'attention des médias et en redemande. Il savoure chaque nouvelle interview.

Voilà. C'est assez répugnant. Sans parler de son absence totale d'empathie pour les gens qui criaient leur souffrance, pour ceux qui ne pouvaient plus aller à l'église.

Il annule Pâques d'un simple revers de main : « Tant pis pour cette année, on ne peut tout simplement pas fêter Pâques. »

Il ne manifeste aucune compassion. À la même époque, il disait aussi : « Il va falloir vous habituer à l'idée de ne plus jamais serrer la main de quelqu'un, plus jamais. »

Vous vous souvenez de ça ? Oui. Eh bien, voilà. Il est aussi obsédé par les bars et les restaurants.

Si l'on fait une recherche sur ces termes dans le document, on voit qu'il ne cesse d'en parler. Il déteste les bars et les restaurants. Il les a en horreur.

Pour lui, ce sont des foyers de propagation de maladies. On est en 2020, la situation est déjà assez sordide, mais c'est en 2021 que les choses prennent une tournure vraiment diabolique. C'est alors qu'il commence à mentir effrontément.

Il connaît la vérité sur le produit qu'il promeut, et pourtant il accepte d'en devenir le principal porte-parole et de faire injecter ce produit à travers tout le pays. C'est là que... on n'arrive plus à comprendre. À ce stade du livre — appelons-le « le livre » —, le dégoût laisse place à autre chose.

Une sorte d'effroi, en fait : qu'est-ce qui possède cet homme ? Quelles forces démoniaques habitent son esprit pour le pousser à agir ainsi, à éprouver une forme de joie dans cette frénésie d'injections malveillantes ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais rien vu de tel.

Rien n'aurait pu me préparer à ce journal. Absolument rien.