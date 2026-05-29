Contribution d'un concepteur de bombes thermonucléaires à la géo-ingénierie

28 mai 2026 | ZEROGeoengineering.com |

Edward Teller, ancien du projet Manhattan, est l'auteur de l'article suivant, paru en 2002 : « Stabilisation active du climat : Approches pratiques fondées sur la physique pour la prévention du changement climatique » [1]. Cet article défend l'idée d'une « modification intentionnelle des propriétés radiatives de la Terre » par « l'introduction d'aérosols de sulfate » dans la stratosphère afin de bloquer le rayonnement solaire. Cette proposition est similaire aux programmes militaires évoqués dans le rapport de la DARPA de 1975, « Développements soviétiques en matière de modification du temps, du climat et de climatologie », qui propose une « méthode de modération des tendances au réchauffement planétaire par l'augmentation temporaire de la concentration de particules d'aérosol de sulfate dans la basse stratosphère, réduisant ainsi le rayonnement global ». [2]

Il est à noter que Teller reconnaît que le CO2 n'est PAS un facteur déterminant de la température, même si la crainte du CO2 atmosphérique est une justification majeure pour des expériences atmosphériques telles que la modification du rayonnement solaire (MRS) et d'autres projets de géo-ingénierie. La théorie d'une température globale a été réfutée en 2007 dans l'article « Existe-t-il une température globale ?» de Christopher Essex. [3]

Surnommé le « père de la bombe H » et cofondateur du Laboratoire national Lawrence Livermore, Edward Teller [4] a contribué à catalyser le programme d'armement nucléaire américain. Dans les années 1980, Teller était un fervent partisan de l'Initiative de défense stratégique (IDS) du président Reagan [5], actuellement relancée sous l'administration Trump sous le nom de « Dôme d'or ». [6]

« …en effet, le niveau de CO2 dans l'air est observé dans les archives géologiques comme étant l'un des déterminants les moins importants de la température moyenne mondiale et saisonnière. » « Nos études, menées dans le cadre de l’article 3 de la Convention-cadre des Nations Unies, ont consisté à optimiser en termes de masse et de coût les dispositifs existants, ainsi qu’à en proposer quelques nouveaux, en accordant peu d’attention à la manière dont pourraient débuter des études à court terme sur ces dispositifs optimisés pour garantir la stabilité climatique. »

« En conclusion, si vous êtes enclin à souscrire à la directive de la Convention-cadre de Rio selon laquelle l’atténuation du réchauffement climatique doit être effectuée au « moindre coût possible » – que vous croyiez ou non que la Terre se réchauffe effectivement de manière significative au-delà des taux naturels, que vous croyiez ou non que les activités humaines sont largement responsables de ce réchauffement, et que vous croyiez ou non que les problèmes susceptibles d’avoir des impacts significatifs dans un siècle seulement doivent être traités par les moyens technologiques actuels plutôt que d’être reportés dans l’espoir d’y remédier par des moyens plus avancés – alors vous préférerez nécessairement une gestion technique active du forçage radiatif de la Terre à une gestion administrative des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre, pour les raisons pratiques exposées ci-dessus. »

« Nous concluons donc que la gestion technique du forçage radiatif des enveloppes fluides terrestres, et non la gestion administrative des apports gazeux à l'atmosphère, est la voie prescrite par les dispositions pertinentes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques…

…Nous suggérons donc que le gouvernement américain serait bien avisé de lancer immédiatement un programme intensif pour traiter toutes les questions essentielles relatives à la gestion technique active du forçage radiatif, y compris des expériences à échelle réduite bien conçues dans l'atmosphère. Toutes ces expériences, nous le soulignons, reviendront naturellement à la situation climatique actuelle, et ce, sur des échelles de temps connues et relativement courtes. Compte tenu des impacts mondiaux évidents de tout système de gestion, quel qu'il soit, la plus large participation internationale possible à ce programme devrait être sollicitée. »





Sources

[1] https://www.osti.gov/servlets/purl/15005941

[2] https://zerogeoengineering.com/2018/soviet-developments-in-weather-modification-climate-modification-and-climatology/

[3] https://zeronotification.com/wp-content/uploads/2025/06/Does-Global-Temperature-Exist.pdf

[4] https://www.osti.gov/opennet/manhattan-project-history/People/Scientists/edward-teller.html

[5] https://zerogeoengineering.com/2019/strategic-defense-initiative-sdi

[6]https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202500622/pdf/DCPD-202500622.pdf



