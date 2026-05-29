Développements récents en géo-ingénierie solaire : dangers de la normalisation et nécessité de promouvoir la non-utilisation

Mary Church, responsable de la campagne contre la géo-ingénierie





Publié le 26 mai 2026

https://www.ciel.org/solar-geoengineering-developments-spring-2026/





Alors que des acteurs disposant de ressources importantes militent pour la normalisation et que des entreprises privées cherchent à commercialiser des technologies de géo-ingénierie solaire hautement spéculatives et controversées, trois développements récents illustrent l'urgence croissante de mettre en place des cadres de gouvernance restrictifs.





La géo-ingénierie solaire – technologies conçues pour réfléchir ou atténuer la lumière du soleil et refroidir artificiellement la Terre – est intrinsèquement imprévisible. Tester ses impacts, voulus ou non, est impossible sans une mise en œuvre prolongée et à grande échelle, ce qui transformerait la Terre en un laboratoire à haut risque. Des décennies de recherche sur les risques liés à ces technologies extrêmes ont conduit des centaines d'experts à conclure que le développement et l'utilisation de la géo-ingénierie solaire doivent être empêchés, et un nombre croissant de gouvernements partagent cet avis. Le Conseil de l’Union européenne appelle à un renforcement des restrictions sur la modification du rayonnement solaire





Le 21 avril, le Conseil de l’Union européenne (UE) a publié ses conclusions sur la diplomatie énergétique et climatique de l’UE, dans lesquelles il adopte une position prudente à l’égard de la géo-ingénierie solaire. Le Conseil a notamment exprimé sa préoccupation quant aux risques importants que les interventions climatiques à grande échelle – et la modification du rayonnement solaire (MRS) en particulier – font peser sur le climat, l’environnement, la sécurité et la géopolitique. Le Conseil appelle à une application intégrale du principe de précaution, à un suivi rigoureux des initiatives et à un moratoire sur le déploiement des technologies de MRS, « en complément et en renforcement » du moratoire existant sur les activités de géo-ingénierie au titre de la Convention sur la diversité biologique (CDB).





L’accent mis par le Conseil sur les risques et sa réaffirmation du principe de précaution constituent des évolutions positives. Cependant, face à la dynamique politique croissante en faveur d'un accord de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire, qui interdirait définitivement ces technologies – notamment une série de décisions prises par des ministres africains et un soutien grandissant parmi les petits États insulaires du Pacifique –, l'Union européenne doit désormais aligner ses politiques sur le principe de non-utilisation et interdire définitivement ces interventions extrêmes et dangereuses.





Document de travail du PNUE : La science ne soutient pas la gestion du rayonnement solaire (GRS) comme solution climatique





Le 12 mai, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a publié un document de travail concluant que les données scientifiques ne soutiennent pas la GRS comme solution climatique viable. Ce document résume l'état actuel des connaissances scientifiques, en soulignant les limites de la modélisation, le caractère hautement incertain et spéculatif des scénarios projetés, et les contraintes fondamentales qui limitent ce que les expériences en extérieur à petite échelle peuvent réellement révéler. Il établit également un contraste saisissant entre les scénarios idéalisés et les réalités bien plus complexes du déploiement sur le terrain.





Cependant, le document ne pousse pas le raisonnement qu'il avance jusqu'à sa conclusion logique. Au lieu de mettre l'accent sur la précaution, le PNUE appelle, de manière controversée, à davantage de recherches – une position qui risque de normaliser et de légitimer la gestion du rayonnement solaire (GRS) et d'encourager son développement technologique.





La publication de ce document de travail du PNUE fait suite à la présentation, puis au retrait, de deux résolutions controversées de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (ANUE) sur la géo-ingénierie, ainsi qu'à plusieurs activités controversées liées à la GRS menées dans le cadre du mandat du PNUE, qui est de surveiller l'environnement. Par exemple, le rapport « Une seule atmosphère » du PNUE de 2023 recommandait, de manière controversée, l'élaboration d'un cadre pour des expériences en plein air et d'éventuels déploiements à grande échelle. Des ateliers, des notes thématiques et des rapports de synthèse ultérieurs ont également encouragé la poursuite des recherches et des expérimentations, tout en reléguant au second plan le principe de précaution et les contraintes existantes du droit international.





Plus inquiétant encore, ce nouveau document de travail du PNUE qualifie certains de ceux qui réclament une gouvernance restrictive de personnes souhaitant « faire taire le débat ». Cette affirmation est hautement problématique et trompeuse. L'appel à un accord de non-utilisation s'appuie sur plus de vingt ans de recherches scientifiques rigoureuses et évaluées par des pairs, ainsi que sur un débat structuré portant sur les enjeux climatiques et de gouvernance mondiale. Ces recherches concluent que la géo-ingénierie solaire est impossible à tester, incontrôlable et ingouvernable.





Il est temps que le PNUE prenne au sérieux ses propres conclusions scientifiques et les exploite jusqu'à leur terme logique.





Stardust Solutions renonce à ses expériences en extérieur prévues au printemps 2026.





L'émergence de la start-up américano-israélienne Stardust Solutions en 2023 a marqué une première étape importante vers la commercialisation des technologies de géo-ingénierie solaire. Stardust Solutions a fait la une des journaux à l'automne 2025 lorsque son ambition d'être opérationnelle à l'échelle mondiale d'ici une décennie et l'investissement de 75 millions de dollars américains obtenu pour atteindre cet objectif ont été révélés. Ce mois-ci, cependant, l'entreprise a renoncé à son projet de mener des expériences de géo-ingénierie solaire en extérieur, très controversées, dès le printemps 2026.





Dans une interview accordée au New York Times, le PDG Yanai Yedbab a déclaré que l'entreprise n'entendait plus poursuivre son projet dans les délais prévus et qu'elle ne mènerait des essais en extérieur qu'« en collaboration avec un gouvernement qui définirait les règles et les limites du cadre réglementaire ».





Lors de cette même interview, l'entreprise a également dévoilé des détails sur la particule qu'elle a développée pour l'injection stratosphérique – destinée à réfléchir le rayonnement solaire incident et à réduire les températures de surface – et a publié une série de nouveaux articles sur son site web, aucun n'ayant encore fait l'objet d'une évaluation par les pairs, dans une tentative manifeste d'inspirer confiance quant à ses activités.





Le problème est que des recherches supplémentaires – qu'elles soient menées par des acteurs privés ou dans le cadre de projets financés par des fonds publics – ne peuvent fournir toutes les informations nécessaires sur les impacts, voulus ou non, sur le climat et leurs conséquences plus larges. La recherche ne peut pas non plus résoudre les risques sociaux et géopolitiques inhérents à ces technologies. Au contraire, la recherche et les expérimentations risquent de normaliser des théories très controversées et d'accélérer le développement technologique et l'enlisement politique, créant ainsi une pente glissante dangereuse vers un déploiement à grande échelle. De même, les appels à un moratoire sur le déploiement de technologies géothermiques, parallèlement à la poursuite d'expérimentations en extérieur – qu'elles soient financées par des fonds privés ou publics – constituent un cheval de Troie dangereux.





En outre, le cadre de gouvernance internationale actuel interdit déjà de facto non seulement le déploiement, mais aussi les expérimentations, en vertu d'un moratoire ancien et maintes fois réaffirmé au sein de la Convention sur la diversité biologique (CDB). L'avis consultatif de 2025 de la Cour internationale de Justice, qui a fait jurisprudence, souligne que les États doivent prévenir les dommages prévisibles, appliquer le principe de précaution et réglementer les acteurs privés. Cet avis consultatif – approuvé par une très large majorité d'États dans une récente résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies – précise que lorsque des mesures éprouvées pour lutter contre la crise climatique sont disponibles, les États doivent les utiliser, et que, face aux risques de dommages graves et irréversibles pour l'environnement liés aux nouvelles technologies, le principe de précaution s'oppose à leur utilisation.





Les initiatives en faveur de la commercialisation de la géo-ingénierie solaire sont extrêmement préoccupantes et devraient inciter les gouvernements à réagir. De même, l’investissement de 57 millions de livres sterling par le gouvernement britannique dans la géo-ingénierie solaire via son agence de recherche controversée ARIA – premier financement public ouvertement consacré à des expériences de contrôle du rayonnement solaire en extérieur – devrait inciter d’autres gouvernements à renforcer le cadre réglementaire restrictif existant et à éviter une course aux armements périlleuse et coûteuse.





Loin d’être une solution climatique viable, la géo-ingénierie solaire perturberait le climat de manière inédite. Son déploiement engendrerait de nouveaux dommages à l’échelle planétaire, touchant de plein fouet les populations les plus vulnérables à la crise climatique. La géo-ingénierie solaire appartient donc à la même catégorie que les armes nucléaires, le clonage humain et les armes chimiques – des technologies dont le développement doit être empêché et l’utilisation interdite.







