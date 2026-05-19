L’esclavage numérique » est une arme subtile de subordination sociale et de contrôle mondial

Peter Koenig – Le 18 mai 2026 – mondialisation.ca





Lors d’une récente retraite bouddhiste à Lima, au Pérou, environ 200 participants ont été invités à s’abstenir, pendant les trois jours de la retraite, d’utiliser nos écrans asservissants : téléphones « intelligents », ordinateurs et télévision.

Difficile de dire combien ont réellement suivi ce conseil, mais beaucoup l’ont fait.

Ce qui était étonnant, c’est que le premier jour, ignorer les notifications constantes des téléphones n’a pas été facile pour beaucoup. Mais y résister consciemment a rendu la tâche plus facile. Et les jours suivants, nous n’y pensions presque plus. Les journées étaient remplies de méditation et de différents types d’exercices spirituels… l’ère numérique avait été paisiblement reléguée dans un coin.

Malheureusement, après la retraite, ce coin de refuge s’est à nouveau animé et a repris la majeure partie de notre attention, dans la « crainte » de ce que nous aurions pu manquer pendant cette retraite hautement divine. La spiritualité a dû s’évaporer progressivement… et ce que nous appelons la « réalité » a repris le dessus.

Il est intéressant de noter que ce que nous appelons « réalité » est une réalité factice, inculquée. Au fil des ans, on nous a répété que les avancées techniques, ou comme l’appelle la Grande Réinitialisation du Forum économique mondial (FEM), la Quatrième révolution industrielle (4IR), est un concept décrivant comment les technologies émergentes estompent les frontières entre les mondes physique, numérique et biologique. Elle modifie fondamentalement notre façon de vivre, de travailler et d’interagir les uns avec les autres.

Envoyer des messages, des vidéos et des blagues idiotes, plutôt que de se parler et d’échanger face à face. Parallèlement à cette propagande de lavage de cerveau, on nous a fait croire que le télétravail ne présentait que des avantages. C’est un mensonge éhonté.

Ces prétendus « avantages du télétravail » visent à nous isoler les uns des autres afin d’éviter toute interaction physique, ce qui nous rend plus manipulables, contrôlables et remplaçables, susceptibles d’être remplacés par des robots, puis par l’intelligence artificielle (IA).

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