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Ciel Voilé

Élevages intensifs : le gouvernement veut alléger les règles environnementales

19 Mai 2026, 17:36pm

Élevages intensifs : le gouvernement veut alléger les règles environnementales

France-Soir Publié le 19 mai 2026 - 12:15


 

Le gouvernement accélère sur la « loi d’urgence agricole », un texte présenté comme une réponse à la colère du monde paysan. Derrière les promesses de simplification administrative, plusieurs associations environnementales dénoncent une dérégulation massive des élevages intensifs.

Comme le révèle Reporterre, le projet prévoit notamment d’assouplir les règles qui encadrent les exploitations classées pour la protection de l’environnement, les fameuses ICPE. Ces procédures imposent aujourd’hui des études d’impact, des contrôles ou des consultations publiques lorsque les élevages dépassent certains seuils. Le gouvernement veut justement relever ces seuils.

Concrètement, des exploitations plus grandes pourraient désormais être construites ou agrandies avec des démarches administratives allégées. Les élevages bovins sont particulièrement concernés. Depuis février 2026, certains décrets d’application liés à la loi Duplomb ont déjà augmenté les plafonds déclenchant des contrôles renforcés. Les élevages laitiers passent par exemple sous un régime simplifié jusqu’à 200 vaches, contre 150 auparavant.

Pour les syndicats agricoles majoritaires, cette réforme est indispensable. Ils dénoncent depuis des années une accumulation de normes qui ralentit les projets et fragilise la compétitivité française face aux autres pays européens. La FNSEA parle d’une « simplification nécessaire » pour permettre aux exploitations d’investir et de survivre économiquement.

La suite :

https://www.francesoir.fr/politique-france/elevages-intensifs-le-gouvernement-veut-alleger-les-regles-environnementales


 

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