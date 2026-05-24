« L’Intelligence Artificielle » et le génocide à Gaza





Claude Zurbac – le 23 mai 2026 – mondialisation.ca

Le mouvement de solidarité avec la Palestine a toujours présenté le génocide perpétré à Gaza comme la préfiguration des exterminations à venir pour toutes les populations et communautés jugées indésirables. L’intelligence artificielle dans sa version militarisée participe de ce processus et il devient urgent de s’emparer de ce sujet.

La notion d’IA, aujourd’hui tellement répandue, résulte d’un choix de communication fait par un groupe de chercheurs il y a plusieurs dizaines d’année, alors qu’ils étaient à la recherche d’un message fort devant attirer capitaux et financements pour leurs travaux. Pour dire les choses simplement, la définition de l’intelligence est une question ouverte, philosophique, qui reste largement en débat aujourd’hui, et par conséquent il est abusif d’accoler le qualificatif « artificielle » à un concept aussi abstrait et mal défini.

Donc cette IA (on utilisera ce raccourci par commodité) nous est assénée à présent avec un objectif commercial précis, afin de promouvoir et vendre des outils générant des flux financiers, mais aussi pour présenter comme innovant et réduire à un concept unique ce qui est le résultat d’années de travaux et de recherches. Cet aspect n’est pas négligeable : cette IA est voulue omniprésente puisque parvenue à sa version grand public, et elle est promue comme une réalité incontournable, énième « nouvel Eldorado technologique et financier ».

Trois aspects doivent être relevés dans cette introduction :

– le concept d’IA dans sa version largement diffusée est un « fourre-tout » regroupant autant des systèmes généralistes avec lesquels nous interagissons par le biais d’agents conversationnels (type ChatGPT ou DeepSeek), qu’un nombre infini de systèmes automatiques spécialisés comme un ordinateur de bord de voiture ou un système de reconnaissance faciale au niveau d’une ville, où un ouvre-porte un peu sophistiqué… Pour ne citer que ceux-là.

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