Le prix du kérosène s’envole et les avions restent à terre

France-Soir Publié le 07 mai 2026 - 16:00

Summer is coming, et les compagnies aériennes replient leurs ailes. Bien que nous n’en manquions pas, les tensions au Moyen-Orient ont fait exploser le prix du kérosène, compliquant par là même la rentabilité des vols. Gouvernements et transporteurs cherchent des solutions de repli en urgence.

Le ciel n’était déjà pas donné ; c’est devenu un luxe que nos économies chancelantes ont du mal à se payer. Certaines rumeurs pointent du doigt le détroit d’Ormuz et les conflits iraniens. C’est une lecture commode qui suggère un problème technique, une rupture de stock, quelque chose que l’on pourrait résoudre avec un peu de diplomatie ou de logistique.

Mais de l’or noir, il y en a, assez pour faire voler tous les avions du monde. Le hic, c’est qu’il coûte simplement trop cher. Il représente aujourd’hui quasiment la moitié des coûts de nos compagnies aériennes. Comme l’explique Emmanuel Combe pour L’Opinion, habituellement, cela se limite à environ un quart des dépenses.

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