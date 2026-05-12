Zelensky reçoit le « roi de la surveillance » à Kiev : Palantir, l’ombre de Peter Thiel plane-t-elle sur la guerre ?

France-Soir Publié le 12 mai 2026 - 16:20





Volodymyr Zelensky reçoit en personne ce mardi Alex Karp, PDG de Palantir Technologies, le géant américain du big data et de l’intelligence artificielle. Accompagné du ministre de la Défense et de la Transformation numérique Mykhailo Fedorov. Le président ukrainien y discute renforcement de coopération en IA militaire, analyse des attaques aériennes, renseignement en temps réel et surtout la plateforme Brave1 Dataroom, qui livre aux entreprises ukrainiennes des données brutes du champ de bataille pour entraîner des modèles d’IA. Officiellement, une « avancée technologique » pour protéger le ciel ukrainien. Mais derrière les communiqués, se cache une réalité bien plus sombre.

Palantir n’est pas une start-up lambda. Co-fondée en 2003 par Peter Thiel (milliardaire libertarien, proche de Trump, et qui a déclaré un jour que « liberté et démocratie sont incompatibles »). L’entreprise doit son essor aux fonds de la CIA via In-Q-Tel. Ses outils, nés dans la guerre contre le terrorisme post-11 Septembre, ont servi à la NSA pour la surveillance globale (révélations Snowden), à ICE pour traquer les migrants, à la police prédictive accusée de discriminations et même au ciblage militaire en Irak, Afghanistan ou Gaza via Israël. « Roi de la surveillance », Palantir sait tout, voit tout, et vend cette omniscience à qui veut surveiller, analyser.

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