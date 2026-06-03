L’Intelligence Artificielle (IA) annonce une ère du post-humain avec d’importants bouleversements économiques, sociaux et même moraux

Prof Tremblay – Le 3 juin 2026 – mondialisation.ca





L’intelligence artificielle (IA) touchera toutes les professions, toutes les salles de classe, tous les hôpitaux, tous les laboratoires, chaque personne et toutes vos relations. » Eric Schmidt (1955- ), ancien directeur général de Google, dans un discours de graduation aux diplômés de l’Université d’Arizona, et lequel fut hué par les étudiants, le vendredi 15 mai 2026.

« L’intelligence artificielle (IA) est probablement la chose la plus importante sur laquelle l’humanité n’ait jamais travaillé. Je considère cela comme quelque chose de plus profond que l’électricité ou le feu. » Sundar Pichai (1972- ) directeur général de Google, (déclaration faite en 2018, au Forum économique mondial de Davos, en Suisse).

« Le développement d’une intelligence artificielle complète pourrait sonner le glas de l’humanité… Elle s’améliorera de manière autonome à un rythme croissant. Les humains, limités par l’évolution biologique lente, ne pourraient pas concurrencer et seraient dépassée. » Stephen Hawking (1942-2018), physicien britannique, dans une interview accordée à la BBC le 2 décembre 2014.

« Toute technologie qui facilite le fait de frapper sans voir le visage de l’autre abaisse le seuil moral du conflit. » Pape Léon XIV (1955- ) dans sa première encyclique « Magnifica Humanitas » (ou Magnifique Humanité), le 25 mai 2026.

Les développements de l’Intelligence Artificielle (IA) et de l’automatisation du travail progressent rapidement et offre des applications et des bénéfices dans de nombreux domaines. Il s’agit d’une technologie qui va définir l’avenir économique.

Cependant, une telle ‘destruction créatrice’ trop rapide et aveugle de toutes les fonctionnalités de la nouvelle technologie, de plus en plus puissante, pourrait poser d’importants risques, et même causer des menaces et des perturbations, surtout pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises et pour les écrivains et les artistes, et pour l’ensemble des économies et des sociétés.

Dans le monde post-humain qui se dessine, l’humanité pourrait être confrontée à des défis sans précédent, dans un contexte économique où les humains ne seront plus au centre des préoccupations. (Il existe déjà un marché en pleine expansion pour des robots humanoïdes NEO à être utilisés de diverses façons !)

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