Dauphins morts dans les filets, l’État condamné à sortir la tête de l’eau

France-Soir Publié le 01 juillet 2026 - 17:40





Le tribunal administratif de Paris reconnaît la responsabilité de l’État dans la mortalité accidentelle des petits cétacés du golfe de Gascogne. Il lui ordonne de prendre de nouvelles mesures pour protéger dauphins communs, grands dauphins et marsouins communs, sous astreinte financière.

Le 25 juin dernier, le tribunal administratif de Paris a condamné l’État pour sa « carence partielle » dans la protection des petits cétacés du golfe de Gascogne. Trois associations, France Nature Environnement, Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France, l’accusaient de ne pas en faire assez contre les captures accidentelles liées aux activités de pêche. Le tribunal leur donne partiellement raison. Selon la décision publiée par la juridiction, les captures de dauphins communs, grands dauphins et marsouins communs ont atteint entre 2018 et 2025 un niveau susceptible d’affecter l’état de conservation de ces espèces protégées.

Comme le rapporte Reporterre, ce jugement reconnaît un préjudice écologique. Autrement dit, la mort répétée de ces animaux dans les filets n’est plus seulement une hécatombe émouvante, mais aussi un dommage juridique, imputable en partie à l’insuffisance des mesures publiques. Le tribunal estime que le nombre estimé de captures accidentelles a dépassé, pour les trois espèces concernées, les seuils permettant d’assurer la viabilité à long terme des populations. Le ministère de la Mer affirme avoir déjà engagé un plan d’action contre les captures accidentelles, avec des mesures de suivi, d’équipement et de limitation de certaines pratiques. Le tribunal juge pourtant que l’effort reste insuffisant.

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