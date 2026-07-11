Quand les moineaux disparaissent ...

https://x.com/veritebeaute/status/2075535447443251515

« L'OISEAU LE PLUS COMMUN DU MONDE EST EN TRAIN DE DISPARAÎTRE SOUS NOS YEUX »

Le moineau. Celui que plus personne ne regarde.

EN 30 ANS, L'EUROPE A PERDU PLUS DE 240 MILLIONS DE MOINEAUX. EN FRANCE, CERTAINES VILLES EN ONT PERDU JUSQU'À 75% DE LEUR POPULATION.

L'OISEAU QU'ON CROYAIT "TROP COMMUN POUR DISPARAÎTRE" S'EFFACE DE NOS VILLES ET DE NOS CAMPAGNES.

POURQUOI :

— DISPARITION DES INSECTES (nourriture des oisillons)

— FAÇADES RÉNOVÉES, PLUS DE TROUS POUR NICHER

— PESTICIDES, BÉTONISATION, PELOUSES STÉRILES

— MOINS DE HAIES, MOINS DE GRAINES SAUVAGES

CE QU'IL DEMANDE POUR REVENIR :

— DES INSECTES (donc zéro pesticide)

— DES CAVITÉS POUR NICHER (nichoirs, trous de mur préservés)

— DES HAIES ET DES GRAINES SAUVAGES

— DES POINTS D'EAU

Le jour où le moineau disparaîtra pour de bon, ce ne sera pas la faute d'un événement. Ce sera la somme de tous les petits gestes qu'on n'aura pas faits. Le plus commun des oiseaux a besoin de toi. Justement parce que plus personne ne s'en inquiète.

Sources :

LPO — Déclin du moineau domestique en France (2022) ;

MNHN/Vigie-Nature — Suivi des oiseaux communs (2023) ;

BirdLife International — European sparrow decline (2021) ;

Inger R. et al. — "Common European birds are declining rapidly",

Ecology Letters (2015).