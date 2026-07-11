https://x.com/EwaZajaczkowska/status/2075572423085174988

« Du jamais vu ! À la demande de Pfizer, un huissier a saisi les comptes de l’Agence polonaise des services de navigation aérienne (PANSA), responsable de la sécurité du trafic aérien en Pologne !

C’est ainsi que Pfizer a décidé de récupérer les 5,6 milliards de zlotys que la Pologne doit verser à l’entreprise allemande après avoir perdu le litige concernant les vaccins contre le Covid-19 ! Un tribunal de Bruxelles a statué que la Pologne devait payer les vaccins commandés par le gouvernement Morawiecki, qui n’ont été ni reçus ni payés.

La PANSA a donc reçu une notification de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) concernant la saisie des créances relatives aux redevances de navigation qui lui sont dues. En résumé, le tribunal de Bruxelles a ordonné le gel des fonds de l’agence polonaise, qui proviennent de l’organisation européenne. C’est ainsi que nous en sommes arrivés là. L’argent sera bloqué jusqu’à ce que la créance de Pfizer soit satisfaite ou que l’affaire soit «réglée autrement».

Quel scandale ! Les mots me manquent pour le décrire. Il est navrant de constater l'impuissance de l'État polonais face à l'industrie pharmaceutique. D'abord, nous avons cédé aux pressions d'Ursula von der Leyen et du lobby pharmaceutique, acceptant un contrat extrêmement désavantageux pour l'achat d'une quantité de vaccins bien supérieure au nombre de Polonais, une décision soutenue par tous les partis sauf la Confédération.

Ensuite, ils nous ont poursuivis en justice lorsque nous avons refusé de tout accepter, prétextant que nous n'en avions pas besoin. Ils ont ensuite facilement gagné le procès, et un huissier a saisi l'argent, exploitant ainsi une institution polonaise essentielle. Et au cœur de tout cela, bien sûr, se trouve la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a négocié l'achat de vaccins à Pfizer pour plusieurs milliards de dollars de manière si «équitable» que cela a provoqué un scandale et l'éclatement du célèbre «Pfizergate».

La question est : pourquoi les contribuables polonais devraient-ils supporter les conséquences de tous ces abus, de ce gaspillage et de ces décisions absurdes et néfastes du gouvernement ? C’est pourquoi je suis favorable à une responsabilité effective, pénale et fiscale des hommes politiques de l’État – s’ils agissent au détriment de l’État polonais, qu’ils en assument les conséquences !»