Après le mémorandum d’Islamabad

Thierry Meyssan – Le 30 juin 2026

Si les arabes du golfe Persique ont conclu de la guerre contre l’Iran qu’Israël était un prédateur et que les États-Unis n’étaient pas le gendarme du monde, les États-Uniens ne savent toujours pas que penser de Benyamin Netanyahou et de sa coalition. Les « sionistes révisionnistes » tentent d’introduire des candidats pro-Israël dans les partis républicain et démocrate, tandis que la majorité des électeurs ne veulent plus soutenir cet État génocidaire. Plus encore, ils tentent de dresser les arabes du golfe contre l’Iran et de relancer l’opération israélienne au Liban.

Le mémorandum d’Islamabad [1] n’a pas seulement instauré la paix dans le golfe Persique. Il a aussi posé que l’Iran allait recevoir 300 milliards de dollars, non pas en tant que « réparations de guerre », mais à titre « d’investissement ». Ce faisant, il a acté, sans le dire, la victoire de la République islamique.

Cette victoire ne signifie pas la défaite militaire des États-Unis, mais celle, politique, d’un camp particulier aux États-Unis. Ceux qui ont perdu sont les soutiens traditionnels d’Israël qui refusent de prendre acte des massacres de civils auquel le soi-disant « État juif » se livre en Palestine et au Liban.





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