Merck règle pour 50 millions de dollars un procès concernant des effets indésirables du vaccin Gardasil

Carolyn Hendler, JD Publié le 22 juin 2026

Merck & Co a accepté de verser 50 millions de dollars pour mettre fin à plus de 200 poursuites intentées contre le géant pharmaceutique par des patients souffrant de maladies auto-immunes après avoir reçu le vaccin Gardasil. Selon Merck, cet accord règle tous les procès en cours, à l'exception d'un seul, intentés contre son vaccin contre le VPH.¹

Le Gardasil a bénéficié d'une procédure d'autorisation accélérée de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en 2006 et a été initialement recommandé par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) pour toutes les filles de 11 à 12 ans. Il était connu à l'époque que Merck avait utilisé un « placebo » bioactif contenant de l'aluminium lors des essais préalables à l'autorisation de mise sur le marché et n'avait testé le vaccin que sur un petit nombre d'enfants de moins de 15 ans.²

Historique des poursuites liées au Gardasil

Les plus de 200 plaintes déposées depuis 2022 ont été regroupées en une action collective. Des plaignants de tout le pays affirmaient que le vaccin avait causé des lésions graves et des problèmes de santé chroniques, notamment des maladies auto-immunes, des encéphalites et des dysfonctionnements neurologiques, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP), le développement du diabète, l'insuffisance ovarienne prématurée (IOP), l'infertilité et des décès.³ Cette action collective invoquait un défaut de fabrication, un défaut d'information et une négligence.⁴

Les plaignants alléguaient que le laboratoire pharmaceutique n'avait pas fait preuve de la diligence raisonnable requise lors de la recherche, du développement, de la distribution et de la commercialisation du Gardasil. Ils soulignent également que Merck n'a pas utilisé de placebo salin lors des essais pré-autorisation et a opté pour un placebo neurotoxique bioactif, et n'a pas suffisamment testé le vaccin auprès du groupe d'âge ciblé.⁵

Les plaignants allèguent en outre que Merck a exagéré les bienfaits du Gardasil et a omis de divulguer correctement les effets indésirables. Ils affirment que Merck a sciemment omis d'avertir les médecins et le public du risque réel de blessure et de décès lié au Gardasil. Les plaignants déclarent que Merck s'est délibérément livrée à une « campagne de propagande acharnée » dans le but de culpabiliser et d'effrayer les parents afin qu'ils fassent vacciner leurs enfants, malgré l'absence d'études démontrant que le Gardasil prévient le cancer.⁶

Merck obtient gain de cause en référé

En mars 2025, le tribunal de district de Caroline du Nord a donné raison à Merck et a fait droit à une requête en référé rejetant les allégations de défaut d'information formulées par les plaignantes dans le cadre du litige en cours opposant le géant pharmaceutique à de jeunes femmes victimes du vaccin Gardasil. Merck a déposé une requête en jugement sommaire visant à faire rejeter les allégations de défaut d'information concernant le lien de causalité entre le vaccin et le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP) et l'insuffisance ovarienne prématurée (IOP). Une requête en jugement sommaire est introduite lorsqu'une partie allègue qu'un procès n'est pas nécessaire, l'autre partie ne présentant aucun argument ou moyen de défense valable à soumettre au juge ou au jury. La partie requérante soutient avoir droit à un jugement en droit, faute de « véritable litige quant aux faits essentiels »<sup>7</sup>.

Le tribunal a conclu à l'insuffisance de preuves pour établir un lien de causalité entre l'administration du vaccin et ces effets indésirables. Le tribunal ayant déterminé que Merck ne disposait d'aucun élément de preuve nouveau établissant un lien de causalité, l'approbation de la FDA est requise pour modifier l'étiquetage du vaccin. En conséquence, le tribunal a conclu que Merck n'était pas habilitée à ajouter de sa propre initiative un nouvel avertissement à l'étiquette du vaccin.⁸

En juillet 2025, les plaignants ont interjeté appel de cette décision, arguant que le tribunal avait commis une erreur en excluant des témoins clés et en rejetant l'affaire.⁹ La Cour suprême des États-Unis a refusé d'examiner l'affaire en mars 2026.¹⁰

Merck accepte de verser 50 millions de dollars à plus de 200 victimes du Gardasil.

Les actions collectives intentées contre des entreprises se soldent souvent par des indemnités par plaignant moins élevées, calculées en fonction du nombre total de plaignants et du montant total du règlement.¹¹ Les avocats qui intentent des actions collectives sont rémunérés au résultat et perçoivent généralement entre 20 % et 35 % du montant recouvré avant tout versement aux plaignants.¹²

Les plaignants dont les demandes ont été rejetées par le tribunal dans le cadre de la décision de jugement sommaire seront inclus dans ce règlement.¹³ Parmi les plaignants dont la demande a été réglée figure Jennifer Robi, une ancienne athlète de lycée qui a été internée. Robi s'est retrouvée en fauteuil roulant après avoir reçu trois doses du vaccin contre le VPH.<sup>14</sup>

L'affaire Robi a permis la divulgation de certains documents internes de Merck. Un rapport d'experts a démontré que Merck avait conçu ses essais cliniques de manière à dissimuler les effets secondaires du vaccin et avait intentionnellement présenté de façon mensongère son innocuité.

Dans la quasi-totalité des essais cliniques, le Gardasil contenait un adjuvant à base d'aluminium qui provoquait de fortes réactions inflammatoires. Merck a comparé le vaccin à un placebo contenant de l'aluminium bioactif, et non à un placebo inerte. De plus, des documents judiciaires révèlent que Merck a sciemment omis de divulguer que le vaccin contenait des fragments d'ADN du VPH, agissant

comme un adjuvant non homologué et susceptible de provoquer des maladies auto-immunes chez certaines personnes.<sup>15</sup>

Mary Holland, PDG de Children’s Health Defense, qui a soutenu le recours collectif, ...contre Merck, a déclaré :

L’un des acquis de cette procédure judiciaire est que des milliers de documents internes de Merck sont désormais accessibles. À mesure que ces documents seront examinés par de nouvelles victimes de lésions liées aux vaccins et par leurs avocats, d’autres démarches seront entreprises pour obtenir justice au nom des jeunes qui ont été trahis — comme il se doit.16

https://thevaccinereaction.org/2026/06/merck-settles-gardasil-vaccine-injury-lawsuit-for-50-million/