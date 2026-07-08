Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Cette loi crée un véritable "permis de tuer"

8 Juillet 2026, 17:41pm

Vous aimerez aussi :
C'est quoi Epiphare, ou l'agnotologie au pouvoir ?
C'est quoi Epiphare, ou l'agnotologie au pouvoir ?
Euthanasie et prélèvement d’organes: un nouveau vivier de donneurs
Euthanasie et prélèvement d’organes: un nouveau vivier de donneurs
Dissimulation des décès d’enfants suite aux vaccins ARNm COVID aux USA
Dissimulation des décès d’enfants suite aux vaccins ARNm COVID aux USA
Dr Benoît Ochs : déontologie et appel à débat
Dr Benoît Ochs : déontologie et appel à débat
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso