Hérault : projet de prospection de lithium et départs de feux

Oui, il existe un projet de prospection de lithium dans l’Hérault, porté par la société norvégienne Transition Elements.

Détails du projet

Zone concernée : Un périmètre de 218 km² couvrant 22 communes dans les secteurs du Lodévois, Clermontais et Grand Orb (entre Bédarieux et Clermont-l’Hérault). Parmi elles : Lodève, Clermont-l’Hérault, Mourèze, Octon, Bédarieux, etc. La zone inclut des sites sensibles comme le Grand Site de France Salagou-Mourèze et le lac du Salagou.

Type de projet : Demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines (PERM) de lithium (appelé « Permis de Lodève » ou projet « Blackbird »). Il s’agit uniquement de recherche/exploration , pas d’exploitation pour l’instant.

Méthode envisagée (si gisement confirmé) : Extraction de lithium à partir de saumures géothermales très profondes (plusieurs milliers de mètres), sans mine à ciel ouvert ni carrière. La saumure serait réinjectée en profondeur. La société compare cela à des projets géothermiques (comme en Alsace). La première phase d’exploration se limiterait à des cartographies et prélèvements de surface sans impact majeur.

Statut actuel (début 2026)

Le permis n’était pas encore accordé mi-2025. Le préfet de l’Hérault a réuni les maires concernés en juin 2025 pour les informer. La société est en attente de la décision ministérielle. Si accordé, le permis durerait 5 ans (renouvelable une fois) pour des recherches seulement.

Aucune avancée majeure (forages ou exploitation) n’est signalée pour le moment ; tout reste au stade préliminaire.

Réactions locales

Inquiétudes : Fortes chez les élus, habitants, Confédération paysanne et associations (collectif Delithium). Craintes sur l’environnement, le tourisme, l’agriculture (AOC vin), l’eau et les sites protégés (Natura 2000, futur Géoparc UNESCO).

Arguments pour : Souveraineté européenne en lithium (stratégique pour les batteries), emplois potentiels dans une zone rurale.

La société et la préfecture insistent sur la concertation et le faible impact promis.

C’est un sujet sensible qui fait débat entre transition énergétique et protection des territoires. Pour suivre l’actualité, regarde les sites de la préfecture de l’Hérault, Midi Libre ou France 3 Occitanie. Si tu veux plus de précisions (communes exactes, carte, etc.), dis-moi !

Voici la liste complète des 22 communes concernées par le projet de prospection de lithium (Permis de Lodève, société Transition Elements) :

Bédarieux

Carlencas-et-Levas (ou Carlenças et Levas)

La Tour-sur-Orb

Pézènes-les-Mines

Cabrières

Celles

Clermont-l’Hérault

Lacoste

Liausson

Mourèze

Salasc

Valmascle

Le Bosc

Le Puech

Lodève

Olmet-et-Villecun

Saint-Jean-de-la-Blaquière

Brenas

Dio-et-Valquières

Lavalette

Lunas (parfois mentionné Lunas-les-Châteaux)

Mérifons

Octon

(Certaines sources mentionnent aussi des variantes mineures comme « Dio et Valquières » ou « Mérifons et Octon », mais la liste ci-dessus est la plus consensuelle.)

Localisation

La zone couvre environ 218 km² entre Bédarieux (à l’ouest) et Clermont-l’Hérault (à l’est), en passant par Lodève. Elle englobe une grande partie du Grand Site de France Salagou-Mourèze, le lac du Salagou et des secteurs du Lodévois-Larzac et du Grand Orb.

Description de la carte (pas de carte officielle publique ultra-détaillée facilement disponible, mais le périmètre suit globalement) :

Axe principal : de Bédarieux vers l’est jusqu’à Clermont-l’Hérault.

Inclut le lac du Salagou et le cirque de Mourèze au centre/sud.

Couvre des zones rurales et naturelles emblématiques du nord-est de l’Hérault.

Tu peux visualiser approximativement sur Google Maps ou Géoportail en cherchant ces communes : le périmètre forme un grand rectangle/ovale irrégulier centré sur Lodève/Salagou.

Si tu veux une carte plus précise, je te recommande de consulter :

Le site de la préfecture de l’Hérault ou le Journal Officiel (avis de mise en concurrence d’avril 2025).

Les articles de Midi Libre ou France 3 Occitanie qui ont souvent publié des infographies locales.

Le projet reste au stade de la demande de permis de recherche (pas encore accordé définitivement fin 2025/début 2026).