Selon une ancienne enquêtrice de police, la moitié des cas de mort subite du nourrisson sont survenus dans les 48 heures suivant une vaccination

Dans une interview vidéo accordée aujourd'hui à *The Defender*, une ancienne enquêtrice de police ayant travaillé sur environ 250 cas de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) a déclaré que les médecins légistes n'incluaient pas les antécédents vaccinaux dans leurs rapports, même lorsque ces informations figuraient dans les rapports de police. « Jennifer » et son mari ont exercé en tant qu'enquêteurs au sein du service de police d'une grande ville américaine de plus de 300 000 habitants, entre 2003 et 2010 environ.

Suzanne Burdick, Ph.D. 8 juillet 2026

Une ancienne enquêtrice de police, ayant participé aux enquêtes sur environ 250 cas de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), a affirmé qu'environ 50 % de ces décès sont survenus dans les 48 heures suivant une vaccination.

Dans une interview vidéo accordée aujourd'hui à *The Defender*, l'enquêtrice — qui n'a donné que son prénom, « Jennifer » — a expliqué qu'elle et son mari avaient travaillé comme enquêteurs dans le service de police d'une grande ville américaine de plus de 300 000 habitants pendant une période cumulée de sept ans, entre 2003 et 2010 environ.

Jennifer a précisé qu'elle préférait taire son nom de famille et le nom de la ville par souci de protection de sa famille. Elle a déclaré :

« L'industrie pharmaceutique ne veut pas se sentir menacée par la révélation de ce genre de secrets. Or, je suis mère de plusieurs enfants et leur sécurité — celle de ma famille — est ma priorité absolue. Avant toute chose, je suis une mère louve. »

Jennifer a indiqué qu'elle ne remettait pas initialement en question la sécurité des vaccins. Cette position a toutefois changé lorsqu'elle a remarqué une constante dans les rapports de police concernant les cas de SMSN traités par son unité.

« Je me suis demandé : quel est le point commun à tous ces cas, le thème récurrent chez tous ces bébés ? Et la réponse, c'est qu'ils avaient été vaccinés récemment », a-t-elle expliqué.

Elle a estimé qu'environ la moitié des cas de SMSN concernaient des bébés ayant reçu un vaccin dans les 48 heures précédant leur décès, et qu'un « nombre assez important » d'autres cas impliquaient des nourrissons vaccinés dans la semaine précédant leur mort. Cette tendance était particulièrement marquée chez les nourrissons de six mois, a-t-elle précisé.

Ce qui inquiétait particulièrement Jennifer, c’est que, bien que les rapports de police mentionnent les vaccinations récentes de ces bébés, cette information ne figurait ni dans les rapports d’autopsie ni dans les certificats de décès établis par le médecin légiste du comté.

« Cela n’avait aucun sens pour moi », a-t-elle déclaré.

Elle a découvert que ce n’était pas le cas uniquement pour le médecin légiste de son comté. À travers les États-Unis, les médecins légistes sont formés pour ne pas consigner les informations relatives à la vaccination dans les rapports d’autopsie, a-t-elle expliqué.

Certains États s’efforcent de changer cette pratique.

En mai, l’Oklahoma et la Louisiane ont adopté des lois modifiant la législation existante en matière de santé publique ; elles imposent désormais aux médecins légistes de consigner, dans les rapports d’autopsie d’enfants de moins de 15 ans décédés de manière inattendue et inexpliquée, tout vaccin administré dans les 90 jours précédant le décès.

Un pédiatre : « Le risque de décès par mort subite du nourrisson est bien réel »

Le constat fait par Jennifer — à savoir que de nombreux décès attribués à la mort subite du nourrisson (MSN) survenaient peu après une vaccination — l’a incitée à se documenter sur les vaccins.

À cette époque, elle et son mari cherchaient un pédiatre pour leurs enfants. Jennifer a fait part au pédiatre de la tendance qu’elle avait observée concernant la MSN et lui a expliqué qu’ils ne souhaitaient pas faire vacciner leurs enfants.

Le pédiatre a reconnu l’existence de risques liés à la vaccination et a affirmé qu’il respecterait leur choix, a raconté Jennifer.

Il a confié avoir vacciné un jour un bébé contre l’hépatite B, lequel est décédé le lendemain. « Il m’a dit : "Je suis convaincu à 100 % que c’est ce vaccin qui en est la cause" », a-t-elle rapporté.

Le pédiatre a expliqué à Jennifer qu’il suivait de nombreux enfants non vaccinés dont les dossiers médicaux étaient très peu volumineux, contrairement à ceux des enfants vaccinés, dont les dossiers étaient très épais.

Jennifer, qui a également évoqué cette conversation avec le pédiatre lors d’une interview accordée en 2023 à Steve Kirsch, a déclaré à *The Defender* :

« Il a dit : "Les vaccins présentent des inconvénients. Tout d’abord, le risque de décès par mort subite du nourrisson est bien réel ; ils perturbent le système immunitaire, ce qui ouvre la voie à l’asthme et aux allergies." »

Le pédiatre a confié à Jennifer qu’il n’était pas censé divulguer ces informations aux parents. « En fait, l’American Academy of Pediatrics (AAP) nous forme à désamorcer la situation lorsque les parents pensent que leur enfant fait une réaction au vaccin ou lorsqu’ils sont hésitants. Nous sommes censés écarter ces inquiétudes en leur disant qu’elles sont infondées et qu’il s’agit d’une simple coïncidence si l’événement est survenu après la vaccination », a expliqué Jennifer.

Mais sa conscience ne lui permettait pas d’agir ainsi, lui a-t-il confié.

Une revue scientifique retire une analyse évaluée par des pairs suggérant un lien potentiel entre vaccins et mort subite du nourrisson (MSN)

Le débat public concernant un lien éventuel entre les vaccins et la mort subite du nourrisson s’est récemment intensifié.

La semaine dernière, Andrea Shaw, une mère de l’Idaho dont les jumeaux sont décédés huit jours après avoir reçu les vaccins prévus à l’âge de 18 mois, a été arrêtée pour le meurtre présumé de ses enfants. Mme Shaw a affirmé que les médecins avaient ignoré ses avertissements concernant le fait que le père des jumeaux avait par le passé eu une mauvaise réaction à un vaccin contre la grippe.

Le mois dernier, le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., et le sénateur Ron Johnson (républicain du Wisconsin) ont écrit à la revue *Toxicology Reports* pour demander pourquoi un article évalué par des pairs, publié en 2021... Un article présentant des données suggérant un lien possible entre la vaccination et le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) a récemment été retiré du site web de la revue *Toxicology Reports*.

Dans une lettre datée du 29 juin, Johnson a appelé le rédacteur en chef de *Toxicology Reports* et le PDG d'Elsevier, propriétaire de la revue, à divulguer tous les documents relatifs à la décision de retirer l'analyse du chercheur Neil Z. Miller, intitulée : « Vaccins et mort subite du nourrisson : une analyse de la base de données VAERS (1990-2019) et une revue de la littérature médicale ».

Cette analyse concordait avec ce que Jennifer avait constaté dans les rapports de police à la suite de décès attribués au SMSN.

Miller a découvert qu'entre 1990 et 2019, un nombre bien plus élevé de cas de SMSN avaient été signalés dans le système VAERS (*Vaccine Adverse Event Reporting System*) au cours des quelques jours suivant la vaccination, par rapport aux périodes ultérieures.

L'article comprenait également une revue exhaustive de la littérature scientifique sur les vaccins et le SMSN, incluant des données documentant une forte augmentation des taux de SMSN après le lancement de campagnes nationales de vaccination, ainsi que des rapports de cas de SMSN chez des nourrissons récemment vaccinés.

Bien que *Toxicology Reports* ait publié l'analyse de Miller en juin 2021 après qu'elle a franchi l'étape de l'évaluation par les pairs, la revue a publié, le 9 avril, un avis de retrait concernant l'article, invoquant de « graves lacunes méthodologiques ».

Dans une interview précédente accordée à *The Defender*, Miller a expliqué pourquoi il estimait que ce retrait était injustifié. Il a déclaré :

« Les conclusions fondamentales de mon article — le regroupement temporel des décès de nourrissons dans la période suivant immédiatement la vaccination, le pic historique du taux de SMSN observé après la campagne nationale de vaccination, ainsi que la revue complète de la littérature — demeurent incontestées. »

« Personne ne s'est penché sur les données. Ils ont simplement fait disparaître l'article. Cela devrait préoccuper tous les parents, tous les chercheurs et quiconque croit que la science progresse grâce à une recherche ouverte plutôt que par le biais d'un contrôle institutionnel restrictif. » La révision de la CIM a supprimé la vaccination en tant que cause officielle de décès.

Des recherches publiées depuis l'analyse de Miller ont également suggéré un lien entre la mort subite du nourrisson (MSN) et les vaccins. Par exemple, une étude de 2025 a laissé entendre que les nourrissons dont les voies métaboliques hépatiques sont sous-développées pourraient être plus vulnérables à la MSN après une vaccination, car leur organisme ne parvient pas à traiter les substances chimiques toxiques présentes en faibles quantités dans les vaccins.

Le diagnostic de MSN n'existait pas avant la fin des années 1960 ; cette catégorie a été créée en réponse à une augmentation des décès soudains et inexpliqués de nourrissons.

Au début des années 1960, le nombre de vaccins administrés à la plupart des nourrissons américains a augmenté, selon l'analyse de Miller.

À mesure que les taux de MSN progressaient, l'inquiétude des parents quant à un lien possible avec la vaccination grandissait. Toutefois, les autorités sanitaires assuraient aux parents que les décès inexpliqués survenant après une vaccination relevaient d'une « simple coïncidence », a écrit Miller.

Il a également précisé qu'avant 1979, la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM) incluait des catégories de causes de décès liées à la « vaccination prophylactique » en tant que cause officielle de décès.

Cependant, lors de la révision de la CIM en 1979, cette catégorie a été supprimée. Par conséquent, « les médecins légistes sont contraints de mal classer et de dissimuler les décès liés aux vaccins en les attribuant à d'autres causes », a écrit Miller.

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https://childrenshealthdefense.org/defender/half-sids-cases-occurred-within-48-hours-vaccination-former-police-detective/?