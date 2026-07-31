Vous aimeriez savoir comment se déclenchent les feux de forêt?

Peter Koenig – Le 30 juillet 2026 -mondialisation.ca

Chaque année, depuis au moins cinq ou six ans, environ depuis le lancement de l’Agenda 2030 des Nations unies – vous vous souvenez des 17 objectifs de développement durable (ODD) ? –, les feux de brousse et de forêt sont devenus plus violents.

Fin juillet 2026, les feux de forêt dans l’Union européenne (UE) avaient ravagé environ 254 400 hectares (2 544 km²) depuis le début de l’année, la France, l’Espagne, le Portugal et l’Italie figurant parmi les pays les plus touchés.

Le Système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS), par l’intermédiaire du Centre commun de recherche de l’UE, fait état de 254 388 hectares brûlés dans l’UE en 2026, jusqu’au 22 juillet 2026. Ce chiffre est supérieur à la moyenne sur 20 ans, mais légèrement inférieur à celui de la même période en 2025. Pour plus d’informations, consultez : joint-research-centre.europa.

L’EFFIS recense les incendies de plus de 30 ha qui touchent au moins une partie de zone boisée. Ses chiffres représentent environ 95 % de la superficie totale brûlée dans l’UE.

En Espagne et en France, plus de 200 000 personnes ont été évacuées ou se sont enfuies par leurs propres moyens, abandonnant leur domicile et, pour beaucoup, les économies de toute une vie ainsi que leurs biens (maisons, fermes, terres agricoles, voitures et autres équipements) afin de sauver leur vie. Certains ont fui la spectaculaire presqu’île de Bordeaux, qui offre des paysages époustouflants et des sites touristiques, ainsi que des villages ostréicoles et des stations balnéaires huppées.

Depuis le début de l’année 2026, près de 1 300 incendies ont été détectés, un chiffre toutefois inférieur à celui de la même période en 2025, où 1 329 incendies avaient été enregistrés. Ce chiffre représente toutefois plus du double de la moyenne à long terme (sur environ 30 ans), qui s’établit à 569 incendies.

Selon l’EFFIS, ces incendies ont émis 8,31 millions de tonnes (Mt) de CO₂ depuis le début de l’année 2026, un chiffre légèrement inférieur aux 8,48 Mt enregistrées au cours de la même période en 2025 et à la moyenne à long terme de 8,89 Mt. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’été n’est pas encore terminé. À titre de comparaison, un citoyen européen moyen émet 5,55 tonnes de CO₂ sur une année entière (données EDGAR 2024 – Emission Database for Global Atmospheric Research).

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