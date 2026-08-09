9 000 milliards d’héritage à venir... une tirelire géante sous le nez d’un État glouton

France-Soir Publié le 27 août 2026 - 15:00

Les chiffres donnent le vertige. D'ici 2040, près de 9 000 milliards d'euros de patrimoine devraient changer de mains en France. Immobilier, assurance-vie, placements. La génération du baby-boom, celle qui a accumulé pendant les Trente Glorieuses et la flambée des prix de l'immobilier, s'apprête à transmettre. Capital l'a chiffré clairement. 75 % des retraités sont propriétaires et détiennent 60 % du patrimoine du pays. Le flux des successions pourrait grimper vers 600 ou 700 milliards annuellement. Pour l'instant l'État touche 16 milliards par an sur les droits de succession, pas suffisant pour boucher les trous d'un budget qui craque de partout.

Et l'État en quête permanente de recettes regarde cette masse avec envie. La tentation est réelle d'augmenter les droits, réduire les abattements ou inventer de nouvelles tranches. Les prochains présidents auront ce levier fiscal à portée de main, or les Français ont déjà contribué largement via l'impôt sur le revenu, les cotisations, la TVA, la taxe foncière, la CSG et CRDS et parfois l'IFI. Le patrimoine transmis a été constitué sur des revenus déjà lourdement fiscalisés. Le taxer encore au moment du deuil reviendrait à une double, voire triple peine.

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