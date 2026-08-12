Des sénateurs exigent des mesures strictes contre les paris sur les marchés de prédiction des feux de forêt.

Des experts en incendies mettent en garde contre le risque d'incitation aux incendies criminels lié à ces marchés.

Cyrus Farivar – 4 août 2026 23:52 | 182

https://arstechnica.com/tech-policy/2026/08/senators-demand-crackdown-on-wildfire-prediction-markets/

Plusieurs sénateurs américains ont adressé une lettre à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour s'enquérir des « projets de l'agence visant à sévir contre les marchés de prédiction » proposant des « contrats permettant aux particuliers de parier sur les incendies de forêt ».

« Proposer des paris sur des incendies de forêt dévastateurs risque de banaliser la souffrance des communautés, tout cela pour permettre aux riches et aux puissants de réaliser des profits », a écrit le groupe de sénateurs représentant l'Oregon, la Californie, le Nevada, le Minnesota et le New Hampshire.

Le document mentionne spécifiquement que Polymarket a hébergé, en janvier 2025, des paris concernant les incendies de forêt à Los Angeles, et cite un autre site web acceptant exclusivement des « paris simulés » sur les incendies en Californie.

« Il existe également un risque accru — selon les responsables locaux et étatiques de la lutte contre les incendies — que des individus soient tentés de provoquer un incendie volontaire afin de garantir le gain de leurs paris », poursuit la lettre. « En proposant des contrats sur les incendies, les sites de marchés de prédiction risquent d'inciter des personnes à influencer des feux déjà en cours, soulevant ainsi des inquiétudes supplémentaires en matière de sécurité publique et de délit d'initié. »

Cette lettre publique, publiée lundi, intervient alors que des incendies continuent de ravager d'importantes zones du nord-ouest du Pacifique. Mardi, le bureau du shérif du comté de Spokane a annoncé l'arrestation d'un suspect soupçonné d'avoir déclenché l'un des foyers menaçant actuellement la ville de Spokane (Washington) et ses environs. Plusieurs centaines de bâtiments ont déjà été détruits et environ un quart de la population de la ville a récemment reçu l'ordre d'évacuer.

La CFTC n'a pas répondu dans l'immédiat à la demande de commentaire d'Ars.

Kalshi est l'un des principaux marchés de prédiction. Sa porte-parole, Elisabeth Diana, a indiqué par e-mail à Ars que l'entreprise n'autorise pas ce type de marchés liés aux incendies de forêt « car ils créent des incitations perverses ».

Cependant, son principal concurrent, Polymarket, a adopté une approche différente. Un porte-parole de Polymarket a déclaré par e-mail à Ars que l'entreprise ne « tire pas profit des résultats », ajoutant que les utilisateurs « viennent sur Polymarket pour s'informer ».

« Bien que nous soyons conscients des risques, supprimer ces marchés n'empêche pas la tragédie ; cela rend simplement les informations les plus précises moins accessibles aux personnes qui en ont le plus besoin », a-t-il écrit. Dans ce même e-mail, le porte-parole a également précisé « en arrière-plan » — une condition que Ars n’a pas acceptée — que « Polymarket ne propose actuellement aucun marché lié aux incendies de forêt et n’en a pas proposé depuis un certain temps ».

Le porte-parole a refusé de répondre aux questions complémentaires d’Ars visant à savoir si Polymarket prétendait fournir, par définition, « les informations les plus précises » aux personnes confrontées à un incendie de forêt.

Incitations perverses

De leur côté, les experts en incendies de forêt se disent consternés par l’existence même de marchés de prédiction permettant de spéculer sur ces catastrophes.

« [De tels marchés] pourraient créer une incitation perverse à l’incendie volontaire ou à d’autres activités destructrices », a écrit par e-mail Michael Gollner, professeur au laboratoire de recherche sur les incendies de l’université de Californie à Berkeley (UC Berkeley Fire Research Lab), à Ars. « Nous ne devrions pas concentrer notre énergie sur la monétisation de l’issue de catastrophes naturelles dévastatrices. Nous devrions plutôt axer nos efforts sur l’atténuation de ces événements grâce à des investissements ciblés en amont, afin de rendre nos communautés plus résilientes. »

Riva Duncan, présidente de Grassroots Wildland Firefighters — une organisation à but non lucratif regroupant des pompiers forestiers fédéraux, en activité ou retraités — a déclaré que sa communauté était « profondément écœurée » par ces marchés de paris.

« L’idée même qu’il existe des gens espérant tirer profit d’une tragédie dépasse l’entendement », a-t-elle écrit à Ars. « Ils devraient demander aux habitants de Spokane qui viennent de perdre leur maison ce qu’ils en pensent. »