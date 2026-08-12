Expérimentations à Gakona du 12 au 14 août 2026

⚠️ HAARP annonce une campagne expérimentale du 12 au 14 août 2026 depuis l'installation HAARP de Gakona, en Alaska.



21 expériences différentes sont prévues. Les transmissions HAARP seront réalisées dans la bande HF, globalement entre 2,8 et 10 MHz dans l'annonce ; le supplément précise que l’IRI est autorisé entre 2,750 et 9,600 MHz, avec certaines portions exclues selon la licence FCC.



Les horaires prévus sont approximativement :

• 12 août : 00:00–05:15 UTC

• 13 août : 01:15–06:30 puis 22:00–24:00 UTC

• 14 août : 00:00–03:15 UTC.



Le planning peut être modifié en temps réel selon les conditions ionosphériques et géomagnétiques. Les recherches couvrent notamment l'effet de l’ionosphère sur les signaux GPS et la génération/propagation d’ondes ELF/VLF, c’est-à-dire des fréquences beaucoup plus basses que les fréquences HF effectivement émises par l'installation.



Certaines expériences utilisent les fréquences basses pour chauffer l’ionosphère, notamment autour d’harmoniques de la fréquence gyro-électronique ; d'autres utilisent les fréquences intermédiaires pour produire de l’airglow artificiel.



HAARP précise que les émissions HF peuvent provoquer la génération secondaire d’ondes ELF/SLF/ULF/VLF dans les régions D et E de l’ionosphère, vers 70–85 km d’altitude. Le document explique cela comme la création d'une sorte d’« antenne virtuelle » dans l’ionosphère par modulation de sa conductivité. Ces émissions peuvent ensuite se propager sur de grandes distances.



Ce qui est particulièrement intéressant, ils annoncent explicitement une campagne où ils vont modifier localement certaines propriétés du plasma ionosphérique avec des émissions HF, afin d'étudier les réactions produites : génération de basses fréquences, propagation, airglow et interactions avec les signaux satellites.



La séquence est assez remarquable avec ce qui se passe à l’échelle cosmique :



12 août : Nouvelle Lune → alignement Soleil-Lune-Terre → éclipse solaire → perturbation naturelle de l'ionosphère par diminution brutale du rayonnement solaire



12/13 août : maximum des Perséides → forte injection de matière météorique ionisée dans les couches hautes. HAARP travaillent précisément sur les régions ionisées de la haute atmosphère et sur la production/propagation d’ondes à très basse fréquence.



13 août : passage de la Lune au voisinage du nœud orbital.

14 août : Venus arrive à sa plus grande élongation. C’est un événement astronomique remarquable.



Et au milieu de cela, HAARP mène 21 expériences ionosphériques sur trois jours. Le document ne donne pas le détail des expériences ...



🔹Cette période est particulière à bien des égards, tant sur le plan astronomique que sur des plans plus subtils. Quand on connait le rôle clef de Vénus, il n’est pas surprenant les activités de HAARP tentent d’interférer avec ces influences cosmiques et de brouiller notre perception.



Mais aucune perturbation extérieure ne peut réellement atteindre une conscience éveillée, pleinement reliée à sa dimension la plus profonde et universelle. Profitez de cette période pour ralentir, revenir à vous, vous recentrer et vous reconnecter à cette part de divin qui réside en chacun de nous.



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