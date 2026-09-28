Champs-Élysées : le pape choisit la foule, Macron la solitude - deux modèles de sécurité

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Je viens d’avoir une information par un ami du service de renseignement militaire : il y aurait eu jusqu’à 1 200 000 personnes à Paris. Je ne veux pas relancer la guerre des chiffres. Ce n’est pas le sujet. Parce qu’au fond, qu’ils aient été moins nombreux ou davantage ne change rien à ce qui vient de se passer sous nos yeux.

Pendant plusieurs jours, des foules immenses se sont rassemblées à Paris, puis à Lourdes. Et ce qui m’interpelle, ce n’est pas seulement leur nombre. C’est ce qui s’est passé au milieu de ces foules. Pas de vitrines brisées, pas de voitures incendiées, pas de violence, pas de débordements. Des familles, des jeunes, des hommes et des femmes qui sourient, qui prient, qui se recueillent. Des personnes qui s’agenouillent pour se confesser. Et à Lourdes, cette veillée aux flambeaux bouleversante, avec cette foule immense plongée dans le silence.

Alors je voudrais simplement m’adresser à ceux qui dirigent notre pays. Regardez ces images. Regardez ces visages. Regardez cette foule. Et demandez-vous une seule chose : qu’est-ce qui peut encore réunir autant de personnes à une époque où nous passons notre temps à nous opposer les uns aux autres ? Quel président, quel responsable politique est aujourd’hui capable de rassembler plus d’un million de personnes dans la paix, dans la joie, dans le silence, sans désigner d’ennemi, sans appeler à la haine, sans rien casser ?

Pendant quatre jours, quelque chose s’est passé en France. Des foules immenses se sont retrouvées. Elles ont prié, chanté, souri, pleuré parfois. Elles se sont simplement tenues ensemble. Et je crois que ce serait une grave erreur de regarder cela uniquement comme un événement religieux ou comme une histoire de chiffres. Car derrière cette foule, il y a des êtres humains. Des gens qui cherchent du sens, de l’espérance, de la paix, quelque chose qui les dépasse et qui les rassemble.

Alors, à ceux qui nous gouvernent : regardez-les. Vraiment. Et demandez-vous ce qu’ils sont venus chercher. Peut-être que la réponse à cette question en dit beaucoup plus sur l’état réel de notre pays que tous les sondages, tous les discours et toutes les statistiques. Parce qu’une France capable de réunir autant de monde dans le silence, la paix et la joie, c’est aussi une France qui fait du bien.

5:54 PM · 28 sept. 2026

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