Comment l'Europe se prépare à observer l'éclipse solaire en toute sécurité

L'éclipse de mercredi représente un risque important pour la santé publique

Emma Pirnay/Inés Fernández-Pontes EURACTIV.com Le 11 août 2026

Les autorités sanitaires européennes exhortent la population à prendre des précautions pour observer l’éclipse solaire de mercredi en toute sécurité, alors que des lunettes d’observation contrefaites circulent et que les stocks de lunettes certifiées sont épuisés.

Des millions de personnes s’apprêtent à observer une éclipse solaire partielle ou totale – lorsque la Lune recouvre entièrement le Soleil – dans la majeure partie de l’Europe occidentale continentale, la première depuis 1999. Mais sans la protection offerte par des lunettes d’éclipse certifiées, ce phénomène présente également un risque important pour la santé publique.

Les autorités espagnoles ont retiré lundi du marché six modèles de lunettes d’observation en raison de risques de blessures. Toutefois, une campagne de surveillance menée par le gouvernement a révélé que la plupart des lunettes analysées respectent globalement les normes relatives aux informations et aux matériaux utilisés pour les montures, les verres et les revêtements.

« L’exposition directe au Soleil peut provoquer une rétinopathie solaire, une lésion de la rétine souvent indolore mais pouvant entraîner des séquelles visuelles irréversibles », a averti la Société française d’ophtalmologie. Dans les cas les plus graves de surexposition, cela peut conduire à des formes de cécité.

Quelques secondes d’observation suffisent à provoquer ces lésions, sauf en cas de protection totale. Lors de la dernière éclipse, les autorités françaises ont recensé 147 cas de lésions rétiniennes.

Mais les stocks légaux de lunettes d’observation disponibles en pharmacie et chez les opticiens s’écoulent rapidement, et les pouvoirs publics ne disposent que d’un approvisionnement limité, destiné à être distribué gratuitement ou à prix réduit.

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