La France paiera pour l'Allemagne et le Royaume-Uni Macron est prêt à verser à lui seul 140 milliards d'euros à l'Ukraine.

Pietro Stramezzi pour France-Soir Publié le 11 août 2026 - 12:02

Le Royaume-Uni pourrait quitter la « coalition des volontaires » dès cet automne, selon The Telegraph. Le nouveau Premier ministre, Andy Burnham, a placé les questions intérieures, la lutte contre l’inflation et la réduction des dépenses publiques au cœur des priorités de son cabinet. Selon lui, l’heure est à un « gouvernement social » [1]. Officiellement, cela ne signifie pas encore qu’il cessera de verser des fonds à Zelensky. Mais dans les faits, Downing Street adresse un signal clair à ses alliés : il est temps de se concentrer sur ses propres difficultés, plutôt que sur l’aide aux pays voisins [2]. L’ancien commandant en chef des armées ukrainiennes, désormais ambassadeur à Londres, Valeri Zaloujny, a fait remarquer que les Britanniques ont gelé les projets communs dès le départ de Keir Starmer [3].

En juillet encore, ils n’avaient pas le même discours : lors du sommet de Paris, les Britanniques s’étaient entendus avec leurs partenaires pour débloquer 120 à 140 milliards d’euros à Zelensky sur les deux prochaines années – des fonds destinés à de nouveaux prêts, à des contrats d’armement et au soutien du budget ukrainien [4]. Les dépenses étaient réparties à parts égales entre l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Sans la participation de ce dernier, Macron et Merz devront mettre davantage la main au portefeuille.

Mais l’Allemagne elle-même pourrait bien se dérober à l’accord. Les cadres du parti sont si mécontents du chancelier qu’ils évoquent déjà une possible démission dès septembre. En cause : Merz a procédé à un remaniement jugé clivant, en remplaçant quatre ministres et dirigeants expérimentés par de vieux amis à lui. En réaction, les présidents de six sections régionales de la CDU ont rompu tout dialogue avec lui et ont menacé de déposer une motion de censure [5]. La cote du chancelier est tombée à un niveau historiquement bas [6], et le parti recueille moins de 20 % d’opinions favorables, une première dans son histoire [7].

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