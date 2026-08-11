« Santé inc. » – La plus grande arnaque de conglomérat au monde

Peter Koenig – Le 10 août 2026 – mondialisation.ca

« Santé Inc. » – est un nouveau terme inventé pour désigner le conglomérat du secteur de la santé, qui regroupe l’ensemble de l’économie mondiale de la santé : hôpitaux publics et privés, cliniques, industrie pharmaceutique (y compris les nouveaux médicaments, par exemple les « Smart Payloads » destinés aux pilules et gélules robotisées), dispositifs médicaux (notamment pour la nouvelle chirurgie robotisée), assurances, soins de longue durée, administration de la santé publique et chaînes d’approvisionnement. Tous ces éléments fonctionnent de manière étroitement coordonnée, de sorte à former un secteur unique doté d’un poids politique et d’un pouvoir de lobbying considérables.

« Santé Inc. » est un moteur de croissance incontournable, appelé à croître plus rapidement que tout autre secteur en termes de part du PIB en Occident, ses seuls rivaux sérieux étant la défense et la finance, qui sont toutes deux confrontées à des limites structurelles que le secteur de la santé ne connaît pas.

« Santé Inc. » est le plus grand secteur au monde, sans même être rivalisé par la défense (guerre) et la finance (banque).

L’ensemble du secteur de la santé, ou économie de la santé, représente :

Part du PIB mondial : environ 10 % (environ 10 000 à 11 000 milliards de dollars par an) – [données de l’OMS, de la Banque mondiale et d’autres sources]

États-Unis : environ 17,2 % du PIB (2024), avec une prévision d’atteindre environ 20 % d’ici 2033 – [ACDIS = Association of Clinical Documentation Integrity Specialists ; autres sources].

Moyenne de l’OCDE : environ 9,3 % du PIB ; les principaux systèmes européens se situent entre 10 et 12 %.

« Santé Inc. » est le plus grand secteur des économies avancées en termes de part du PIB, dépassant l’industrie manufacturière, la finance et la défense réunies.

Ce seul fait confère au secteur un pouvoir énorme, en particulier aux États-Unis où « Santé Inc. » contrôle environ un cinquième de l’économie.

Ce pouvoir s’accompagne de malhonnêteté, conduisant à une « culture de l’escroquerie » dont l’humanité fait l’expérience au quotidien – et de plus en plus. Il suffit de mentionner la COVID – et d’autres « menaces » suscitant la peur émanant d’institutions autoritaires, telles que l’OMS, l’ONU, le Forum économique mondial (FEM) et bien d’autres, toutes soutenues par une majorité de gouvernements internationaux.

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